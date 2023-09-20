Негативно сказаться на уровне либидо может прием антидепрессантов и некоторых других лекарств, предупредила врач-уролог, сексопатолог Рена Малик. Эту и некоторые другие неожиданные причины снижения интереса к сексу она перечислила изданию Men’s Health.

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Помимо антидепрессантов значительное влияние на сексуальное влечение мужчин оказывает прием стероидов и препаратов против выпадения волос, сообщила Малик. Также, по ее словам, на либидо сказываются такие заболевания, как эпилепсия, сердечно-сосудистые патологи и синдром обструктивного апноэ сна (СОАС).

Немаловажное влияние на сексуальную активность оказывают и эндокринные проблемы, продолжила уролог. Тестостерон — основной гормон сексуального влечения, следовательно, при отклонении от нормы желание интимной близости неизбежно падает или исчезает вовсе.

Другими влияющими на уровень либидо факторами Малик назвала психическое нездоровье и отсутствие гармонии в отношениях.