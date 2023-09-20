Флирт на работе: в чем опасность романа с коллегой

Большинство жителей нашей страны львиную долю своей жизни проводят на работе. Очевидно, что в таких условиях коллеги начинают играть серьезную роль в жизни. Речь может идти как и о бесконечных склоках, которые серьезно портят настроение, так и о близких друзьях, которые часто появляются на работе. Отдельная история – служебный роман. Женский журнал kleo.ru рассказывает, какие опасности подстригают женщину из-за флирта на работе. Впрочем, в кокетстве есть и немало плюсов, об этом также нужно помнить.

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Заряд энергии

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Девушке очень важно чувствовать себя привлекательной. Даже на работе женщины, в первую очередь, это представительницы прекрасного пола, которые имеют полное право рассчитывать на соответствующее к себе отношение. На этом фоне легкий флирт, провоцирующий внимание мужчин, идет на пользу. Женщины чувствуют заряд энергии, их настроение улучшается.

Стимул хорошо выглядеть

Когда девушка чувствует, что нравится окружающим мужчинам, будь то коллеги или простые приятели, она начинает внимательнее ухаживать за собой. В расчете на мужское одобрение значительно проще поднять себя с утра на пробежку и потратить пару часов на косметологические процедуры. Это тоже неоспоримый плюс легкого флирта на работе.

Повышение работоспособности

Восхищенные взгляды представителей противоположного пола помогают женщине поднять свою самооценку, что оказывает влияние на все сферы жизни. Убежденная в своей неотразимости девушка способна свернуть горы. Это обязательно скажется на рабочих процессах. Чувствующая свою красоту дама с легкостью заключает контракты и решает спорные вопросы.

Однако очевидно наличие серьезных минусов при завязывании романтических отношений на рабочем месте.

Недоумение коллег

Для некоторых женщин флирт – своего рода образ жизни. Девушки в любой ситуации подчеркивают свою женственность, в том числе, кокетливым общением с представителями мужского пола. При этом часто флиртующая женщина даже не испытывает симпатию к объекту, просто таким образом она еще раз доказывает себе, что является прекрасной дамой. Однако многие расценивают кокетство как призыв к действию. В таком случае отказ от свидания после приличной дозы флирта может оскорбить мужчину. Также не исключено, что у человека есть любимая жена, и ваши кокетливые кривляния кажутся ему абсолютно неприемлемыми. Такое недопонимание может вызвать проблемы на работе.

Подмоченная репутация

Практически в каждом коллективе существуют небольшие группки людей, которые с большим удовольствием перемывают косточки остальным. Если девушка слишком откровенно улыбается какому-то мужчине, о ней обязательно пойдут слухи определенного характера. Если вы не любите, когда за вашей спиной шушукаются, отключите функцию флирта на работе.

Крах карьеры