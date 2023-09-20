Психолог раскрыла секрет счастливых отношений

«Очень важно, чтобы партнеры были единомышленниками. То есть это как базовая основа. Если ценности не совпадают в ключевых моментах: как жить, как относиться к деньгам, вопросы детей, их воспитания – такие несовпадения дают большие разногласия», – пояснила эксперт.