Психолог раскрыла секрет счастливых отношений
Для счастливых и гармоничных отношений необходимо, чтобы люди были единомышленниками. Об этом рассказала кандидат психологических наук Софья Сулим.
«Очень важно, чтобы партнеры были единомышленниками. То есть это как базовая основа. Если ценности не совпадают в ключевых моментах: как жить, как относиться к деньгам, вопросы детей, их воспитания – такие несовпадения дают большие разногласия», – пояснила эксперт.
По ее словам, отношения в паре являются счастливыми, когда людям хорошо и комфортно рядом, в быту. Софья Сулим уточнила, что благодаря этому в отношениях людям не приходится отстаивать свою позицию, пишет РИАМО.