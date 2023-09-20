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Психолог раскрыла секрет счастливых отношений

Для счастливых и гармоничных отношений необходимо, чтобы люди были единомышленниками. Об этом рассказала кандидат психологических наук Софья Сулим.

Психолог раскрыла секрет счастливых отношений
© Unsplash

«Очень важно, чтобы партнеры были единомышленниками. То есть это как базовая основа. Если ценности не совпадают в ключевых моментах: как жить, как относиться к деньгам, вопросы детей, их воспитания – такие несовпадения дают большие разногласия», – пояснила эксперт.

По ее словам, отношения в паре являются счастливыми, когда людям хорошо и комфортно рядом, в быту. Софья Сулим уточнила, что благодаря этому в отношениях людям не приходится отстаивать свою позицию, пишет РИАМО.