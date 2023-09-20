Эксперты назвали причины развода после многих лет брака

Коуч по отношениям Миг Беннетт и адвокат по разводам Анурадхи Курл перечислили основные причины развода после многих лет брака, одной из них они назвали усталость партнеров друг от друга. Об этом сообщает издание Metro.

© Lenta.ru

Беннетт заявила, что чаще всего супруги разводятся, потому что просто разлюбили друг друга. Однако столь же распространенными причинами являются усталость людей друг от друга и общее пренебрежение отношениями. Из-за жизненных трудностей, воспитания детей, работы, болезней партнеры «теряют друг друга из виду» и перестают ценить то, что между ними есть, объяснила специалистка. Чтобы этого не произошло, она рекомендовала состоящим в длительных отношениях парам хотя бы раз в месяц устраивать вечера свиданий.

Еще одна распространенная причина развода, по мнению Беннетт, — нежелание обсуждать проблемы в личной жизни в целом и в сексе в частности. Закрытость в этих вопросах и нежелание экспериментировать отдаляет партнеров друг от друга, провоцирует ссоры и в конечном итоге заканчивается неверностью и расставанием.

Самая частая причина распада брака заключается в том, что партнеры не слушают и не слышат друг друга. Из-за этого связь, которая у них когда-то была, ослабевает. Иногда общение помогает партнерам освежить отношения, но они также они могут обнаружить, что их брак находится в агонии, и решают развестись Миг Беннетт