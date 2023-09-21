Психолог объяснил, что такое «преждевременная верность» и как она мешает строить здоровые отношения
Феномен преждевременной верности встречается у обоих полов, однако у женщин намного чаще, отмечает клинический психолог, кандидат медицинских наук Денис Долгов в своем Telegram-канале. Речь о случаях, когда женщина при знакомстве с мужчиной сразу же начинает его воспринимать как потенциального избранника на всю жизнь, строить долговременные планы на создание семьи, рождение детей и даже продумывать совместный досуг на пенсии.
Таким образом, мужчина начинает восприниматься как законная собственность, отмечает Денис Долгов. Свои представления относительно счастливого общего будущего женщина мысленно «вкладывает» в голову мужчины, считая, что он воспринимает перспективы с ней аналогичным образом. При этом в реальности они лишь сходили на одно свидание и договорились, что он позвонит. Если не звонит, начинаются страдания: женщина воспринимает ситуацию как проблемную, причем с действительно близким человеком, хотя они едва знакомы и ничего друг другу не должны.
Женщина с преждевременной верностью не только думает, но и ведет себя так, как будто их священный союз — дело решенное: говорит о далеко идущих планах и предъявляет претензии, если малознакомый в сущности человек не «подыгрывает» ей. Мужчин часто удивляет и пугает такое поведение, они быстро понимают, что продолжения этих отношений не хотят.
Поиск партнера — всегда множественный выбор, напоминает психолог. Людей вокруг масса, и далеко не все подходят друг другу даже в среднесрочной перспективе, не говоря уже о длительных отношениях. Проблема в том, что при преждевременной верности поле зрения сужается, в нем остается тот единственный, который теперь навсегда, хотя у него, может быть, совсем другие планы. Так, женщина лишает себя возможности выбора и обрекает на переживания из-за того, что ее ожидания не оправдываются.
У отношений есть стадии. И на начальном этапе всегда нужно иметь группу сравнения, чтобы было из кого выбирать. Решить, кто именно предначертан вам судьбой, сходу практически невозможно.
Кстати, нет ничего зазорного в том, чтобы на этапе флирта и свиданий уделять внимание нескольким потенциальным партнерам. Так проще сравнивать и выбирать, говорит Денис Долгов.
Только не надо заниматься целенаправленным поиском будущего мужа, отца детей, с кем в горе и в радости, пока смерть не разлучит… Ищите того, с кем хорошо здесь и сейчас, общайтесь и получайте удовольствие, а жизнь все расставит по местам.