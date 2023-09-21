Как пережить разочарование в любимом человеке? Советы психолога

Каковы причины разочарования в любимом человеке и как можно справиться с этим чувством, рассказала клинический психолог, преподаватель Института прикладной психологии в социальной сфере Дарья Михновец.

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Влюбленные зачастую идеализируют предмет своей страсти. При этом, по словам Михновец, есть зрелая и примитивная идеализация. Первый вариант – когда человек ожидает взаимности, но не благодарности, признает старания партнера, но осознает, что он не всегда может удовлетворить ожидания. Второй вариант – когда от избранника ждут благодарности и награды, соответствия всем требованиям. Именно во втором случае, когда идеализация сталкивается с реальностью, человека может постигнуть разочарование.

«Необходимо помнить, что невозможно удовлетворить все желания и что ни один человек не может соответствовать чьему-то идеалу. Именно это осознание поможет справиться с разочарованием», – пояснила эксперт.

Принятие близких такими, какие они есть, – непростая задача. После разочарования люди зачастую обращаются с вопросами «что сделать, чтобы другой удовлетворял мои желания?», «как сделать, чтобы партнер стал лучше?», однако задавать их бессмысленно: другого человека изменить невозможно, отмечает психолог.

Избежать душевной боли и разочарования, по словам специалиста, получится, если признать, что люди могут меняться и имеют полное право не соответствовать ожиданиям окружающих, сообщает «Лента.ру».