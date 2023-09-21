Модель стала «идеальной девушкой» для десятков мужчин и заработала миллионы

Бывшая модель Playboy из Великобритании заявила, что стала «профессиональной идеальной девушкой» для мужчин и начала зарабатывать по 50 тысяч фунтов стерлингов (около 5,9 миллиона рублей) в месяц. Свою историю она рассказала Daily Star.

© Lenta.ru

У 40-летней Чар Борли нет возлюбленного, однако она решила помочь десяткам мужчин в сети и стала для них онлайн-девушкой. Модель отправляет клиентам сообщения о том, что ела на завтрак и как отдыхала, присылает фото в нижнем белье и видео, как готовит ужин. Кроме того, она целый день общается с удаленными бойфрендами по телефону, играя роль идеальной спутницы жизни.

Обычно ее нанимают на день, неделю или месяц. Месячная подписка на услуги стоит тысячу фунтов стерлингов. Борли заявила, что даже не знает, сколько заработала за последнее время, но признается, что это — «просто сумасшедшие деньги».

Большинству поклонников Борли нужно только общение, однако некоторые из них тратят на услуги огромные суммы помимо обычной платы. Она рассказала о мужчине, потратившем на нее более 30 тысяч фунтов стерлингов (3,5 миллиона рублей) за месяц. Сначала он заплатил модели, чтобы получить ее личный номер телефона, а потом даже включил ее в завещание.

Хотя работа и доставляет женщине удовольствие, она утверждает, что этот способ заработка не настолько простой, как кажется некоторым, поскольку на связи приходится оставаться 24 часа в сутки. Кроме того, из-за плотного графика у Борли не остается времени на настоящие отношения, и ее романтические связи в реальной жизни «редки и немногочисленны».