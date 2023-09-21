Психолог объяснила желание несвободных мужчин переписываться с другими женщинами

У находящихся в отношениях или в браке мужчин есть несколько основных причин переписываться с другими женщинами, полагает психолог и сексолог Екатерина Батаева. Главные триггеры, провоцирующие подобное поведение, она перечислила «Ленте.ру»

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Батаева объяснила, что общаться на стороне могут несвободные и мужчины, и женщины, однако причины возникновения этого желания у них могут отличаться. По ее мнению, для мужчин такая модель поведения свойственна прежде всего при недостаточной коммуникации в браке или во время семейного кризиса, когда до развода остался всего шаг. В это время, считает психолог, мужчина предпринимает попытки наладить свою личную жизнь.

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В семье с маленьким ребенком женщина часто уделяет ему большее внимание. Из-за этого мужчина может чувствовать себя ненужным, а легкое заигрывание в соцсетях будоражит его фантазию и поднимает самооценку Екатерина Батаева

Часто, отметила собеседница «Ленты.ру», отношения между супругами портит быт. Он сводит общение партнеров к обсуждению детей и домашних дел. В то же время у мужчины есть потребность реализации не только в роли отца. Ему хочется ощущать интерес женщины в сексуальном плане. «К сожалению, эту потребность мужчины порой удовлетворяют на стороне. Вместо того чтобы выстроить эмоциональную связь с женой, он изливает весь поток комплиментов и восторгов другой женщине», — констатировала Батаева.

Психолог добавила, что желание переписываться может возникнуть, когда пара давно состоит в отношениях. В этом случае мужчина продолжает любить жену как друга и надежного партнера, но первоначальная яркость чувств уже поблекла.

Немалую роль в общении на стороне играет и возрастной кризис, уверена Батаева. Мужчине хочется вернуть былую активность, почувствовать себя привлекательным — таким образом он подпитывает свою самооценку.

Подобным образом тешат свою самооценку и те, кто не реализовался в работе, бизнесе, спорте. Чтобы компенсировать эти неудачи, мужчина старается покорить как можно больше женщин. Пусть даже виртуально, в социальных сетях Екатерина Батаева

Кроме того, по словам психолога, стоит учитывать, что для некоторых мужчин переписка — привычное дело. Они ставят лайки, получают реакции в ответ. Благодаря этому они чувствуют себя востребованными, самолюбие зашкаливает. При этом к активным действиям такие мужчины не переходят из-за страха разрушить брак и потерять жену, добавила Батаева.

Отвечая на вопрос, почему некоторые состоящие в отношениях мужчины решаются на такое поведение, психолог отметила, что в сети нет ограничений. «Можно общаться с понравившейся девушкой без обещаний любви, верности. Никаких обязательств! Хотя, если человек изменил в переписке, есть вероятность, что скоро он сделает это и в реальной жизни», — резюмировала Батаева.