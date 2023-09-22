Девушки рассказали о треш-свиданиях с иностранцами

Пока брачные агентства продвигают услуги по знакомству с иностранцами, героини нашего нового материала предпочитают узнавать их более современным способом — в приложениях для дейтинга. Мы собрали истории о самых странных свиданиях, а заодно выяснили, почему японцы скрывают лица в Tinder, а французы только прикидываются романтиками.

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Ирина, студентка, живет в Японии

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В Японии Tinder на 95% используют для поиска необременительного секса и для дружбы с бенефитами. В японском языке даже есть выражение, которое можно часто увидеть в анкетах: 友達以上恋人未満 — больше чем друзья, но меньше чем возлюбленные. Некоторые пишут более прагматично, что ищут 都合 関係 — «удобные» отношения.

В профилях парни обычно указывают хоть какую-то информацию о себе вместо списка требований к девушке, но редко пишут настоящее имя или возраст. Еще могут публиковать фото десятилетней давности или еды. Я предпочитаю не листать Tinder перед сном и другим это делать не рекомендую. Эти действия вызывают аппетит и ночной жор, потому что каждый второй японец загружает в профиль десяток фоток с разными блюдами, на которые приходятся два-три своих снимка — и те зачастую такие, где не видно лица. Да, в Японии культ еды, и это не лечится. Приходится мириться и пролистывать эти снимки, закатив глаза к потолку.

Вообще, про фотографии японцев в Tinder уже ходят не только легенды, но и анекдоты. Ситуация усугубилась с приходом пандемии: сейчас большинство анкет — это скрытые под масками или заблюренные лица. Некоторые персонажи отказываются высылать фото даже в личной переписке и предлагают идти на свидание вслепую.

Дело в том, что многие японцы боятся 身 — разоблачения личности. Они опасаются, что их узнают друзья, знакомые, а особенно коллеги и… жены. В Японии измены караются по пунктам брачного договора, и даже с любовницы могут взыскать круглую сумму, если не удастся доказать ее неосведомленность. Весомая причина не связываться с местными женатиками.

Для свиданий в Японии не принято снимать отдельную квартиру для утех. Здесь есть специальные love hotels — отели для любви с почасовой оплатой и всеми удобствами на разный вкус и кошелек. За номер могут предложить оплатить напополам, потому что у японцев в принципе не принято платить за даму. Однако все зависит от конкретного человека, поэтому вопросы оплаты стоит обсуждать заранее.

У меня как-то было свидание с парнем, который отказался выслать свое фото и обманул по всем пунктам: начиная с возраста и места работы и заканчивая условиями встречи. Меня шокировала ситуация в отеле, где в номере стояла касса-автомат, через которую следовало внести оплату уже на выходе. Иначе двери блокируются и выйти, не заплатив, не получится. Тот парень настойчиво требовал с меня деньги — якобы ему не хватало своих, чтобы оплатить пару часов за номер. У меня было только на проезд, и он решил все-таки не отнимать последнее. Из номера мы вышли, но с тех пор я не контактирую с людьми без фото.

Еще было свидание, на котором мужчина привел меня не в совсем нормальный отель. Под «нормальным» я не подразумеваю ничего сверхъественного: в моем понимании это обычная комната с удобствами, в которой комфортно находиться и совершать определенные телодвижения. Меня же привели в помещение 2 на 3 метра: ты заходишь и сразу упираешься в помост, называемый кроватью, на котором нет ничего, кроме матраса. Туалет вообще находился за пределами номера в коридоре. Я схватила приступ клаустрофобии: мне так поплохело в этой комнате, что пришлось уйти и оставить персонажа наедине с рукой. О подобных случаях (как и о жизни в Японии) я часто рассказываю в своем блоге.

Из своего опыта свиданий я заметила, что японцы, как и мужчины из России, часто бравируют большим размером пениса. Если первое, о чем говорит мужчина, — это его размер, то высока вероятность, что с техникой все плохо, я устала постоянно убеждаться в этом на личном опыте. Однако в Японии мне гораздо чаще попадаются умельцы в постели, несмотря на разницу темпераментов и либидо. Они знают физиологию женского организма и понимают, как нужно обращаться с женским телом, чтобы достичь результата, который устроит обоих.

Масуль, индустриальный дизайнер, живет в Южной Корее

В Корее, как и в других странах, есть стереотипы об иностранках. Ничего особенного: местные думают, что иностранки доступные, потому что воспитывались не по-конфуциански. Такие устоявшиеся стереотипы не изменить за короткое время, поэтому приезжим девушкам стоит быть аккуратнее.

У корейца, встретившего девушку из другой страны, в голове может щелкнуть: «Если она иностранка, то может не знать наших законов, а значит, уложить ее в постель будет проще». Как-то за мной и подругой на улице увязалась компания корейцев. Мы познакомились, решили погулять вместе. Парни постоянно пытались нас разделить и увести по мотелям, чтобы «поесть рамен» — аналог российского подката «Можно к тебе на чай?».

Для знакомств в Корее используют приложения Mee, Badoo и Tinder, а также сервисы для изучения корейского языка. Во время учебы, когда я жила в общежитии, мы с соседкой по комнате любили сидеть на сайтах знакомств: рассчитывали найти себе друга, чтобы быстрее выучить язык и погрузиться в культуру. Так я познакомилась с одним парнем. Он был очень милым и воспитанным в переписке, поэтому мы решили встретиться вживую. Соседке я сразу предложила придумать «план Б», чтобы она пришла мне на помощь, если парень окажется фриком.

Мы встретились с ним в мясном ресторане, и сначала он показался мне приятным, но не тут-то было. Стоило официанту отойти от нас, как мой спутник начал писать мне в мессенджер: «После ужина найдем отель? Как насчет того, чтобы переспать со мной? Ты мне очень понравилась». Я удивилась и немного испугалась, а он, заметив мою реакцию, спросил: «Что-то случилось?» Он вел себя так, будто ничего не писал, а через какое-то время продолжил отправлять такие же сообщения.

Я поняла, что пришло время «плана Б», и написала соседке. Пока она спешила ко мне, я тянула время, чтобы этот парень меня никуда не увел. Тем временем он становился все настойчивее, предлагал уже перебраться в ближайший отель. К счастью, соседка быстро добралась до ресторана и увела меня — наврала этому парню, что у нас в общежитии случился пожар.

Я часто хожу в буддийский храм — это мое место силы, островок спокойствия. Однажды я пришла туда поздно вечером и заметила на ступенях обычного на вид парня. Мы познакомились, и только в процессе общения я поняла, что он айдол — участник одной популярной корейской группы. Сразу скажу, что знакомство с айдолами — не такая уж и редкость для Кореи: у моих подруг тоже есть такой опыт, и он всегда оказывался неудачным по ряду причин.

В Корее камеры на каждом шагу, и этот парень так боялся попасть в объектив папарацци, что постоянно прятался, поэтому мы не могли с ним нормально встречаться. Помню, договорились увидеться ночью у пруда на территории моего университета. Там все под охраной, много света, часто гуляют студенты. В ночь, когда мы договорились встретиться, их было довольно много. Когда этот парень-айдол подъехал к месту встречи, я увидела следующую картину: он опустил стекло машины, посмотрел на меня и людей вокруг, поднял стекло… и уехал. Занавес.

Удачные свидания с корейцами тоже были — с моим на тот момент будущим мужем. Мы много гуляли, общались и старались узнать друг друга поближе. Наши отношения развивалась как в дораме: мило и без намеков на сексуальный подтекст. Даже первый поцелуй у нас случился только через неделю ежедневных встреч.

Юля, дизайнер, живет в США

В Америке я была примерно на дюжине свиданий и пару раз устанавливала Tinder. На тот момент я только переехала и еще не обросла социальными контактами, поэтому приложение было неплохим вариантом для знакомства. Я устанавливала его не для One Night Stand (свидание на одну ночь. — Прим. ред.), что и указала в своем профиле, а ради банального общения: познакомиться, пообщаться, сходить куда-нибудь. Иногда это удавалось, правда, не с местными парнями, а другими приезжими (в основном это были европейцы).

Один раз я договорилась встретиться с одним американцем — в жизни, как и на фотографиях, он был немного похож на задрота. Он оказался очень стеснительным! До такой степени, что все свидание говорила только я, а он молчал как партизан и на все мои вопросы нервно улыбался. По моим подсчетам, за все свидание он произнес только три фразы. Было так некомфортно, что уже через час я приняла решение уйти: сделала вид, что мне звонят, оплатила наш счет и свинтила.

На другом трэш-свидании мне попался, на первый взгляд, парень мечты — красивый серфер с длинными выгоревшими волосами, чувством юмора и общими со мной интересами. Свидание было замечательным и явно шло к тому, что у нас будет вторая встреча. Когда мы прощались, он сказал, что напишет в тот же вечер, чтобы назначить следующее свидание, но не написал и игнорировал мои сообщения. Так я познакомилась с отвратительной привычкой местных парней гостить девушек — даже тех, с кем у вас, казалось бы, был взаимный интерес.

Парни из стран за пределами США тоже могли отличиться. Я как-то ходила на свидание с англичанином, который назначил встречу в пабе и весь вечер рассказывал, как он однажды напился с друзьями и какие фокусы вытворял. Слушать было смешно, но не думаю, что это крутая тема для первой встречи.

Одним словом, локальный дейтинг — это кошмар. Я раньше не понимала, почему американки жалуются, когда говорят о местных парнях, но теперь понимаю. К счастью, спустя 4 месяца неудачных свиданий я встретила своего нынешнего парня — уже не в Tinder.

Маша, маркетолог, живет во Франции

Во Франции все повально смотрят сериал «Офис», занимаются скалолазанием и любят техно. Это комбо можно встретить в описаниях мужских Tinder-профилей так же часто, как бездомных собак в Тбилиси. У меня в профиле указано, что я не говорю по-французски, и 95% парней, которые писали мне, предлагали научить. После 30 раза это перестает быть забавным.

В Москве я состояла в отношениях и нужды в поиске партнера не было, но с переездом в Париж рассталась и начала активно ходить на свидания. Эти встречи удивили меня тем, что огромное количество людей не умеют целоваться! В какой-то момент я начала давать самым шокирующим техникам поцелуев названия: например, «шлепающая губа» или «щеночек». После свиданий я с этими инноваторами не виделась (смеется).

Принято думать, что французы — романтики, которые умеют ухаживать за девушками, но это стереотип. Вообще, здесь я стала чаще обращать внимание на возраст и деятельность парней. Многие во Франции делают перерыв в учебе или растягивают обучение. Мне было странно видеть 25-летних парней в моей группе, когда мне было 22 года. Я привыкла, что в России в этом возрасте многие работают и функционируют независимо от родителей — это сильно влияет на зрелость человека. Я не готова быть в отношениях с кем-то, кто ведет себя как подросток, а не взрослый.

Из свиданий мне запомнился случай с одним парнем. Мы мило общались в баре, после чего я предложила прогуляться. Когда мы вышли на улицу, он сказал: «Твоя остановка вон там, автобус приедет через 7 минут. Я пойду домой, а то у меня завтра еще одно свидание». Не скажу, что это было крипово, но такая резкая смена настроения меня удивила.