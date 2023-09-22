Психологи назвали преимущества раздельного сна в отношениях

Предпочтение спать в разных кроватях среди живущих вместе супругов и партнеров необязательно говорит о кризисе в отношениях. В некоторых случаях это может помочь людям поддерживать здоровую атмосферу дома и избегать конфликтов. Об этом сообщает издание Psychology Today.

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По словам доктора психологии Марка Треверса, индивидуальные привычки и особенности сна часто становятся источником проблем в парах. К ним может приводить громкий храп, разные режимы сна, беспокойный сон или апноэ (респираторное нарушение, при котором спящий перестает дышать на короткие периоды).

Согласно предыдущим исследованиям, плохой сон одного из партнеров может привести к ухудшению отношений, увеличению количества ссор и снижению общей удовлетворенности от взаимодействий между супругами или возлюбленными.

Психологи выяснили, что плохой сон влияет не только на настроение, но и ухудшает важнейший аспект динамики отношений: эмпатию. Из-за недосыпа обоим партнерам стало труднее понимать чувства своего спутника, вследствие чего даже небольшие разногласия начинали перерастать в серьезные конфликты вплоть до разрыва отношений.

Специалисты предлагают два способа, позволяющие людям сохранить здоровый сон и не отдаляться друг от друга.

Во-первых, парам стоит спать раздельно по будням, но выходные проводить в одной кровати. Это способствует укреплению отношений и поддержанию взаимного интереса.