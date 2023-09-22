Психолог указала на опасность секса при первом свидании

Секс на первом свидании препятствует нормальному развитию отношений, рассказала в беседе с «Радио 1» семейный клинический психолог, сексолог Инна Паустовская. По ее словам, после «быстрого» секса людям сложнее наладить эмоциональную связь.

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Интимная близость — это про эмоциональное доверие, когда люди открыты, доверяют друг другу, и хотят сблизиться максимально. Если это происходит очень быстро, то не возникает глубоких эмоциональных отношений, — высказала мнение эксперт.

Как отметила сексолог, интимная близость является завершающим этапом первой стадии отношений в паре. И если секс произошел раньше, чем люди в достаточной степени узнали друг друга, им будет сложнее построить нормальную эмоциональную связь в будущем.

Также специалист подчеркнула, что частая смена партнеров и регулярный секс на первом свидании могут свидетельствовать о наличии психологических проблем. Так, при созависимых отношениях люди быстро входят в эмоциональную зависимость и не могут быть самостоятельными. Есть и противоположная крайность — контрзависимость, или боязнь строить близкие отношения и допускать эмоциональную близость.

По словам Паустовской, подобная модель поведения может стать проблемой, и для ее решения необходимо обратиться к специалисту, который поможет разобраться в причинах.