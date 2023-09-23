Психолог Овчинникова: раздельный отпуск должен устраивать обоих партнёров

По данным социологического исследования, больше половины жителей России не хотят отдыхать от работы вместе со своей второй половинкой.

Кому-то хочется повидать друзей, другим — побыть в одиночестве, но объединяет их одно: желание перестать на какое-то время видеть своего супруга. Возникает закономерный вопрос: нормально ли такое поведение?

Отпуск без супруга: почему это нормально

Как объяснила в эфире радиостанции «Говорит Москва» семейный психолог Юлия Овчинникова, никакой драмы в желании провести отпуск отдельно от мужа или жены нет.

«Мы все хотим быть самодостаточными, побыть самими собой, чтобы наполниться, что-то переосмыслить, далеко не самый плохой вариант — это отпуск», — считает специалист.

Главное, отметила Овчинникова, — раздельный отпуск должен устраивать обе стороны. Ведь если один из партнёров обижается на другого, то может вспыхнуть конфликт. Психолог добавила, что в любом случае проводить отпуск лучше всего будет вне города постоянного проживания. Иначе есть риск, что отдых скатится к рутинным вещам по типу ремонта, а ведь этим и так можно заниматься круглый год.

Сколько россиян хотят отдыхать без супругов