Психолог Овчинникова: раздельный отпуск должен устраивать обоих партнёров
По данным социологического исследования, больше половины жителей России не хотят отдыхать от работы вместе со своей второй половинкой.
Кому-то хочется повидать друзей, другим — побыть в одиночестве, но объединяет их одно: желание перестать на какое-то время видеть своего супруга. Возникает закономерный вопрос: нормально ли такое поведение?
Отпуск без супруга: почему это нормально
Как объяснила в эфире радиостанции «Говорит Москва» семейный психолог Юлия Овчинникова, никакой драмы в желании провести отпуск отдельно от мужа или жены нет.
«Мы все хотим быть самодостаточными, побыть самими собой, чтобы наполниться, что-то переосмыслить, далеко не самый плохой вариант — это отпуск», — считает специалист.
Главное, отметила Овчинникова, — раздельный отпуск должен устраивать обе стороны. Ведь если один из партнёров обижается на другого, то может вспыхнуть конфликт. Психолог добавила, что в любом случае проводить отпуск лучше всего будет вне города постоянного проживания. Иначе есть риск, что отдых скатится к рутинным вещам по типу ремонта, а ведь этим и так можно заниматься круглый год.
Сколько россиян хотят отдыхать без супругов
К слову, информацией о том, что большинство жителей РФ хотят проводить отпуск отдельно от партнёра, 22 сентября поделились «Известия» со ссылкой на исследование Ozon Travel. По данным аналитикам, такое желание высказали 66% россиян. При этом 36% таких респондентов хотели бы провести отпуск с друзьями, 22% — в местах, не шибко интересных их супругам, а ещё 17% просто желают насладиться одиночеством и уделить внимание себе. Что интересно, 39% опрошенных боятся, что раздельный отпуск приведёт к разладу в отношениях, а 32% респондентов удалось без проблем договориться о таком отдыхе со своей второй половинкой. К слову, самым популярным местом для отпуска среди россиян оказались горы. Чуть меньшее количество предпочитает отдых на море или в санатории. Ну а на третьем месте расположились путешествия за рубеж, в ранее неизведанные страны. Ранее «Секрет» рассказывал , при каких условиях в отпуск по уходу за ребёнком могут уйти оба родителя.