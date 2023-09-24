Почему Хью Джекман разводится после 27 лет брака

Хью Джекман считается не только признанной звездой, но и убежденным однолюбом. Почти три десятилетия он хранил верность одной женщине — австралийской актрисе Деборре-Ли Фернесс. Их пара была одной из самых крепких в Голливуде. Артисты вместе построили успешную карьеру, воспитали двоих приемных детей и никогда не обращали внимание на косые взгляды окружающих из-за разницы в возрасте. Джекман не уставал в интервью восхищаться своей Деб, и казалось, что они, как в кино, будут жить долго и счастливо до конца своих дней. Тем неожиданнее стало их заявление о разводе после 27 лет совместной жизни. В рамках цикла материалов о непростых судьбах знаменитостей «Лента.ру» рассказывает, как начиналась их история любви и в чем же заключаются возможные причины их внезапного расставания.

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О разводе Хью Джекмана и Деборры-Ли Фернесс стало известно 15 сентября. Супруги сами передали в редакцию журнала People официальное заявление. В нем они сообщили, что решили мирно расстаться спустя 27 лет брака, и подчеркнули, что проведенные вместе годы были для них счастьем и благословением.

«Нам повезло провести вместе почти три десятилетия в качестве мужа и жены в чудесном, полном любви браке. Теперь наши пути расходятся: мы решили разойтись, чтобы каждый мог продолжить индивидуальный рост. Наша семья всегда была и остается для нас в приоритете», — говорится в обращении актеров к прессе

Джекман и Фернесс добавили, что приступают к новой главе жизни с благодарностью, но будут признательны, если в этот непростой период журналисты будут уважать их право на частную жизнь. Также экс-супруги указали, что это их единственное заявление насчет развода и дополнительных комментариев ждать не стоит.

Известие о расставании одной из самых крепких пар Голливуда стало для всех полной неожиданностью — никаких тревожных признаков разлада в их отношениях не заметили даже преданные поклонники актера. Более того, еще в апреле Хью в соцсетях нежно поздравлял жену с очередной годовщиной семейной жизни и признавался ей в любви. Так что появление многочисленных инсайдеров, готовых поделиться пикантными подробностями громкого развода, было лишь вопросом времени.

Бедный студент и австралийская звезда

Стоит отметить, что в успех брака Джекмана и Фернесс изначально не верил никто. Уж слишком разным было их социальное положение. На момент знакомства ему, начинающему артисту, едва исполнилось 26 лет, ей же было 39, и она считалась признанной звездой австралийского телевидения.

Джекман никогда не страдал от недостатка женского внимания, но связывать себя узами брака не торопился. Он твердо решил, что сначала хочет стать успешным актером, и дал себе слово, что следующие пять лет будет вкалывать без праздников и выходных и хвататься за любую возможность, чтобы состояться в профессии.

Я учился актерству, бегал на пробы, пытался знакомиться с нужными людьми. Больше всего я боялся, что пройдет лет двадцать, а я так и останусь неудачником, который ошивается у порога киностудии, надеясь заговорить с каким-нибудь помощником ассистента. Поэтому я пахал, как проклятый, чтобы этого не случилось, - Хью Джекман

Конечно, в этот период в жизни Джекмана были мимолетные романы, но он не придавал им значения. В компании друзей он часто шутил, что если и влюбится по-настоящему, то только в кого-нибудь, похожего на актрису Деборру-Ли Фернесс. При этом встретиться с ней на одной съемочной площадке Хью даже не мечтал: он только начинал делать первые шаги в индустрии, а она уже была на вершине славы.

Однако это все-таки произошло: в 1995 году судьба свела их на съемках драматического сериала «Корелли», в котором Деб тогда играла главную роль тюремного психолога, а Хью досталась роль осужденного. Позднее актер так вспоминал их первую встречу:

Я навсегда запомнил тот день, когда впервые столкнулся с Деб. Я к тому времени едва выпутался из мучительных отношений, она тоже была свободна. Она не старалась мне понравиться, но я с первой секунды влюбился насмерть. Какой красивой она была! Какой живой, какой энергичной! (…) Я был готов сделать предложение уже через две недели, но Деб его приняла только через полгода, - Хью Джекман.

Два месяца актеры ежедневно изображали в кадре любовников и постепенно влюбились друг в друга в реальности. Поначалу они пытались не обращать внимание на вспыхнувшие между ними чувства. Деб к тому моменту успела сильно разочароваться в отношениях и не горела желанием заводить связь с мужчиной настолько младше себя. Джекман же считал свое поведение непрофессиональным и не придумал ничего лучше, чем перестать общаться с актрисой.

К счастью, Хью быстро понял, что игнорировать Деб не лучшая идея, и в качестве извинений пригласил ее на ужин к себе домой. А чтобы она не подумала, что это свидание, позвал на вечеринку еще 20 коллег по сериалу.

Во время ужина Джекман выпил для храбрости вина, и когда Фернесс поинтересовалась, чем объясняется его странное поведение и не обидела ли она его чем-то, рассказал о своих чувствах.

Она спросила: «Что происходит? Я заметила, что ты не разговаривал со мной целую неделю». И тогда я признался: «Ты мне нравишься. Но это пройдет, извини». Она удивленно сказала: «Да? Ты мне тоже нравишься». Я и подумать не мог, что она ответит мне взаимностью, - Хью Джекман

Этот разговор разрушил все преграды, которые Хью столь тщательно возводил между собой и Деб. Они начали встречаться. Актер заваливал возлюбленную подарками и цветами, устраивал романтические свидания. Спустя четыре месяца после знакомства он сделал ей предложение, и в 1996 году пара поженилась.

Известие о браке Джекмана и Фернесс сразу же породило множество слухов: СМИ были уверены, что начинающий артист женился на звезде на 13 лет старше себя, чтобы воспользоваться ее связями в кинобизнесе и быстрее пробиться. Хью эти сплетни были безразличны, и Деб он убедил думать так же.

Время все расставило по своим местам. Их брак продержался год, затем два, а в конце 1990-х годов именно Фернесс убедила мужа сократить количество проектов в родной Австралии и отправиться покорять Голливуд.

Мечтающий о детях мистер Росомаха

В США карьера Джекмана при поддержке супруги быстро пошла в гору. На пороге нового тысячелетия он прошел кастинг и получил перевернувшую всю его жизнь роль Росомахи, на которую изначально совершенно не хотел соглашаться.

«Я не хотел превращаться в супергероя. Моя жена тоже считала эту затею бесперспективной. Но знакомые дали дельный совет: если отказываться от таких персонажей, то рано или поздно умрешь в нищете. Потому что, во-первых, мне уже тридцать, а во-вторых, для успешной карьеры нужны блокбастеры и боевики», — позднее признавался актер

После премьеры «Людей Икс» актер проснулся большой звездой. Продюсеры мечтали поработать с ним, гонорары росли от фильма к фильму — и Хью наконец мог обеспечить Деб жизнь, о которой они так мечтали.

За последующие шесть лет Джекман снялся в культовых боевиках «Пароль "Рыба-меч"» и «Ван Хельсинг», мелодраме «Кейт и Лео», за которую получил номинацию на «Золотой глобус», и драме Даррена Аронофски «Фонтан». В 2004 году он также впервые вышел на театральную сцену Бродвея в постановке «Парнишка из страны Оз». За эту работу артист получил престижную театральную премию «Тони» как лучший актер мюзикла.

В середине 2000-х годов Джекман сотрудничал только с самыми известными режиссерами современности, в том числе с Вуди Алленом, Питером Лайманом, Кристофером Ноланом, Базом Лурманом. Но несмотря на признание, славу и высокие гонорары, больше всего он мечтал о другой роли — роли отца. Хью вырос в большой семье и хотел, чтобы их с Деб дом был наполнен детским смехом. Однако осуществить это желание оказалось не так просто. Женщина дважды беременела, но каждый раз все заканчивалось выкидышем.

Мы пытались, но у нас ничего не получалось, было трудно. Я никогда не забуду момент, когда у Деб случился выкидыш... Я рад, что могу выговориться. Трудные времена пройдут, - Хью Джекман

После неудачных попыток родить Фернесс в отчаянии предложила мужу расстаться. В ответ Хью устроил жене скандал и не разговаривал с ней неделю. Когда страсти немного улеглись, супруги решили усыновить ребенка. Так в 2000 году в их семье появился сын Оскар Максимилиан, а через пять лет — дочь Ава Элиот.

С тех пор Джекман превратился в сумасшедшего папашу. Он с удовольствием отводил детей в школу и встречал после занятий, учил их плавать и не стеснялся демонстрировать отцовские чувства на глазах у публики. Деб, в свою очередь, чтобы дать мужу больше времени на любимую работу, стала сниматься значительно реже. Из-за этого вновь поползли слухи, что актер вот-вот бросит стареющую жену, но они по-прежнему оставались вместе и казались еще более любящей парой, чем прежде.

Так как мы начали встречаться, когда она была звездой, а я никем, то привыкли всем делиться друг с другом, вместе переживать взлеты и падения, печали и радости. И так будет всегда, - Хью Джекман

В многочисленных интервью Хью подчеркивал, что наибольшее удовольствие в жизни он получает именно рядом с родными и менять он ничего не собирается.

Новое испытание

Джекман всегда говорил и доказывал на деле, что семья для него на первом месте, но и Деб отвечала ему взаимностью. Она всегда помогала Хью готовиться к ролям, поддерживала во всем и однажды в прямом смысле спасла ему жизнь. В 2013 году Фернесс заметила на носу актера странную шишку. Сам он на эту мелкую неприятность внимание не обращал, но женщина настояла на визите к врачу. Диагноз оказался неприятным: то, что Джекман принял за обычный жировик, оказалось раком кожи, а точнее, базальноклеточной карциномой.

Актеру сделали операцию и провели курс химиотерапии. Казалось, болезнь отступила, но на протяжении последующих четырех лет рецидивы случались еще пять раз. В общей сложности Джекману удалили на носу шесть опухолей. При этом перерывов в работе из-за болезни он старался не делать, в результате чего еще раз оказался в больнице. Актер только перенес очередную операцию, когда его попросили спеть перед боссами киностудии, чтобы убедить их запустить съемки драмы «Величайший шоумен». Хью отлично исполнил свою партию, но от напряжения швы на носу разошлись, и их пришлось накладывать заново.

«Последние годы мне не очень везло. Пришлось шесть раз ложиться под нож. И надо сказать спасибо моей жене Деборре за то, что она заставила меня обратить внимание на небольшую опухоль на лице и обратиться к врачу. Рак кожи приходит к человеку не внезапно. Основы закладываются за двадцать пять-тридцать лет до настоящего рецидива», — рассказывал Джекман

В поисках внутренней гармонии

Помимо поддержки жены и детей, сохранить позитивный настрой и восстановить ментальное здоровье, пошатнувшееся из-за многочисленных рецидивов рака, Хью помогли духовные практики. Если у актера есть возможность, он медитирует по полчаса дважды в день.

По словам Джекмана, медитация вообще изменила его жизнь к лучшему. В молодости он постоянно боялся остаться одиноким и никому не нужным. Его страхи трансформировались во вспышки агрессии, с которыми он никак не мог совладать. Из-за этого в юности будущий актер постоянно дрался с братьями, друзьями и одноклассниками. Также у него развилось нервное беспокойство, граничащее с обсессивно-компульсивным расстройством. Из-за него Хью часто постукивал по колену ровно пять раз, а во время вождения машины всякий раз приподнимал левую ногу, когда проезжал мимо телеграфного столба.

Медитации — мое спасение. В эти минуты я перестаю быть Хью Джекманом, перестаю быть актером, мужем, отцом… Я становлюсь частью космоса и чувствую его мощь. При этом никакого отношения к религии медитации не имеют: я просто вышвыриваю за борт все трудности и проблемы. Ведь никто не знает, что я очень некомфортно чувствую себя перед камерой. Это на сцене я, как рыба в воде, а вот в кино... — Хью Джекман

До тех пор, пока Джекман не открыл для себя духовные практики, совладать с тревожностью ему помогали лишь занятия греблей, плаванием, регби и другими видами спорта. Медитирует и занимается йогой актер уже более 30 лет.

«Их брак погубила пандемия»

На протяжении почти трех десятилетий Джекман и Фернесс уважали друг друга, восхищались и доверяли. В какой-то момент даже скептики поверили, что их брак выдержит любые испытания. Однако после объявления о разводе пары таблоиды разыскали инсайдеров, которые рассказали, что в отношениях звездной пары уже давно все было не слишком гладко.

«Их брак погубила пандемия COVID-19. Они всегда будут связаны, всегда будут вместе благодаря тому, что у них общие дети. Но в течение нескольких последних лет их любовь превратилась скорее в дружбу. Локдаун точно не помог их браку, отношения начали портиться», — откровенничал анонимный источник в беседе с журналистами Daily Mail

Окончательно разрушила брак Джекмана, если верить журналистам издания, забастовка актеров и сценаристов, которая уже несколько месяцев проходит в Голливуде. Лишившись возможности сниматься, Хью внезапно понял, что «волшебство, которым были наполнены их отношения», исчезло.

Подтверждает это и другой инсайдер, заявивший Page Six, что пара уже давно рассталась и все друзья и родные об этом знали.

«Тут нет любовного треугольника, третья сторона не замешана. Но они просто превратились в соседей по комнате», — добавил источник. Все попытки спасти отношения провалились.