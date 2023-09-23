7 интимных вопросов партнеру, которые укрепят отношения

Где близость эмоциональная, там и физическая — задайте мужчине эти вопросы, чтобы укрепить с ним связь и вывести отношения на новый уровень. Ответы могут вас удивить, будьте готовы принять их без осуждения.

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Есть ли что-то, что ты хотел бы попробовать вместе со мной?

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Этот вопрос как минимум продемонстрирует, что вы открыты для нового опыта. Он дает возможность завести откровенный разговор, в рамках которого оба могут честно высказаться о своих желаниях. Кроме того, он достаточно безобиден: вы не можете заранее знать, хочет партнер пойти с вами в поход или поэкспериментировать в сексе. Главное, что любой ответ сделает вас ближе.

Чего о тебе не знают твои родители?

Этот вопрос куда более личный, чем может показаться. Ответ позволит вам лучше понимать партнера, вы многое узнаете о его моральных принципах и ценностях: во что он был не готов посвятить близких в детстве, а может быть, не готов и сейчас? И главное, есть шанс узнать, в чем кроется причина того, что он не может открыться родственникам, и постараться не допускать этой ошибки в ваших отношениях.

Чем ты гордишься и о чем жалеешь?

Эти вопросы чрезвычайно просты, но едва ли вы часто задавали их своему любимому человеку. Любому приятно поделиться переживаниями с кем-то понимающим. А необходимость выбрать для рассказа конкретные истории раскроет вам приоритеты второй половинки, ведь то, что он вспомнит, неслучайно и действительно для него важно.

Если ли что-то, что ты хочешь в себе изменить?

Признание своих недостатков — демонстрация исключительного доверия. Но и это вопрос с подвохом. Помимо возможности познакомиться с потаенными комплексами возлюбленного, вы сможете проследить, насколько здраво он способен взглянуть на себя со стороны, в общем, узнаете все о его самооценке. А заодно и о его целях, в достижении которых вы можете поучаствовать, что сблизит вас еще сильнее.

Чем ты любил заниматься в детстве?

Некоторые люди с трудом вспоминают сцены из детства, и все же, если партнер не терял память, что-то он сможет припомнить. Вопрос заставит его не только вернуться в прошлое и открыть вам своего внутреннего ребенка. Понимание той среды, в которой рос ваш избранник, поможет лучше узнать его в настоящем.

О каком секрете ты хотел бы мне рассказать?

Обмен самым сокровенным — отличный способ укрепить доверие и расти как пара. Но сперва убедитесь, что вы готовы принять сказанное без осуждения. Суть не в том, чтобы рассказать нечто пугающее и отталкивающее. Этот вопрос направлен на то, чтобы сократить дистанцию между вами, продемонстрировать доверие.

Ты веришь в судьбу?