Сексолог рассказала, существует ли оптимальная продолжительность полового акта
Американский сексолог Лорен Френч опровергла мнение, что длительный половой акт лучше короткого. Она подчеркнула, что долгий секс не является по умолчанию хорошим, так как между продолжительностью и качеством нет никакой связи.
По словам Френч, нужно сосредотачиваться не на длительности секса, а на том, какое качество проникновения, комфортно ли партнёрам: секс продолжительностью 10 минут может оказаться приятнее получасового.
В отношении длительности секса эксперт отметила, что не понятно, когда «включать метафорический таймер» — в момент проникновения или с начала прелюдии. Ведь сексуальная близость — не механические фрикции. Женщине для полноценных отношений нужно 20-40 минут, чтобы полностью возбудиться: в этот период кровь приливает к половым органам, которые начинают реагировать на близость соответствующим образом.
Сексолог подытожила, что вместо длительности нужно задумываться о разных формах получения наслаждения партнёрами и обращаться к профессионалам в случае проблем.
«Если вы испытываете дискомфорт, когда дело доходит до секса, всегда лучше обратиться к профессионалу. Но если вы беспокоитесь лишь о том, как долго он должен или не должен длиться, тогда примите это как знак расслабиться, отпустить всё и наслаждаться процессом, независимо от того, длится он 10 минут или 100», — рассказала Френч.