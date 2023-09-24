10 признаков, что вы с правильным мужчиной

Брак — дело серьезное и ответственное. В наше время не принято спешить с официальным оформлением чувств, даже самых сильных. Но и затягивать со свадьбой не рекомендуем. Пока вас одолевают сомнения, предлагаем взглянуть на свои отношения со стороны: а вдруг вы с партнером идеальная пара?

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Он не пытается вас изменить

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Если мужчина принимает ваши особенности — например, вы не представляете жизни без домашних животных или любите поспать до обеда, и его это не раздражает, хотя ему доставляют удовольствие другие увлечения, — это хороший знак. Парень обещает вас «переучить»? Тогда перспективы у отношений незавидные. Правда заключается в том, что человек меняется, только если сам этого хочет. И куда охотнее люди подстраиваются под партнера, который на них не давит и тем более не ставит ультиматумы.

Вы без проблем путешествуете вдвоем

Совместное путешествие — не только возможность неразлучно провести пару недель, но и изощренная проверка бытом. Начиная от сборов и транспортных вопросов и заканчивая решениями, как питаться, что посмотреть и где остановиться. Если вы быстро находите общий язык даже в стрессовой ситуации в незнакомом месте, можете смело думать о свадьбе.

Он считает вас сексуальной

Если партнер провожает вас глазами и делает комплименты в самых, казалось бы, неподходящих ситуациях, вероятно, он бесповоротно в вас влюблен. Особенно если ни с того ни с сего говорит вам, что вы выглядите сексуально в этой несвежей футболке и без капли макияжа.

Он исключение из ваших правил

Например, соседи по комнате — ваш страшный сон, но он единственный человек, с которым вы не против находиться рядом, даже когда хочется отдохнуть от суеты и побыть одной. Если у партнера так же, поздравляем: вы нашли своего человека.

Вам не страшно планировать

Уверенность в отношениях предлагаем измерить в планах на жизнь. Можете ли вы позволить себе купить билеты на самолет за полгода-год или сомневаетесь, что отношения дотянут до каникул? Если вы уверены в завтрашнем дне и спокойно планируете не только поездки, но и, к примеру, ипотеку, вам можно только позавидовать.

Вы скучаете

«Я скучала» для вас дежурная фраза в ответ на его не менее дежурный вопрос или эмоциональное признание в любви? Во втором случае перспектив у отношений гораздо больше. Раз вы мечтаете связать с человеком всю свою жизнь, было бы неплохо хотеть оставаться рядом хотя бы в букетно-конфетный период.

Он хвастается вами

Еще один признак счастливого будущего — желание партнера хвастаться вашими достижениями. Это значит, что он не только умеет радоваться вашим победам, но и ассоциирует вас с собой. Желаем не узнать обратной ситуации — когда партнер вас стыдится или вам завидует и не спешит вводить в свой круг общения.

Вам не на что пожаловаться подругам

Когда в кругу подруг приходит время перемыть косточки своим благоверным, вам нечего сказать. Пока все жалуются на мужей и неудачные свидания, вы пытаетесь вспомнить, чем вам насолил избранник. Но мелочи, которые приходят на ум, даже не хочется произносить вслух, как и хвастаться: никто не поверит, что у вас все идеально. Может быть, свадьба их убедит?

Вы дружите семьями

Партнер, который рассматривает отношения с вами всерьез, сам захочет познакомить вас со своими родителями и не станет открещиваться от встречи с вашими. Если удалось подружиться семьями, вас ждет безоблачное совместное будущее. Как минимум вашему счастью не помешают невыносимая теща и злобная свекровь, потому что вы заранее нашли общий язык с семьей партнера, а он — с вашей.

Вы пережили отношения на расстоянии