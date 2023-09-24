Как раскрыть сексуальность и стать раскрепощенной в постели
Уверена, вы видели бесконечные курсы по развитию женственности и раскрепощенности. Но что такое быть сексуальной, раскрепощенной и проявленной? В новой серии подкаста "Активное согласие" мы поговорили именно об этом.
Когда я стала размышлять на тему сексуальности, то поняла, что для меня это во многом про контакт с собой, про понимание своего стиля, своих плюсов и минусов, своих желаний. Сексуальным может быть только тот, кто принимает себя и ценит себя. Поговорить об этом я позвала Анастасию Яровикову — сексолога и эксперта по раскрытию женственности через танец.
Таймкод:
1.30 — Что такое сексуальность и пошлость
2.52 — Сексуальность — это про внешний вид или нет
5.11 — Нужно ли «прокачивать» свой внешний образ
10.35 — Как понять, в какой стадии я нахожусь сейчас
13.30 — Рассказываю про отношения с телом
16.00 — Нужно ли искать свой стиль или стоит идти за трендами
21.40 — Определите, откуда идет ваш импульс для действий
22.42 — Почему люди вырастают скованными и как это изменить
25.00 — Почему иногда недостаточно просто выучить техники и пройти курсы
32.07 — Как знакомиться и проявлять инициативу
34.40 — Когда в жизни возникают отношения
37.30 — Как раскрепоститься в отношениях и постели
43.00 — Что важно для хорошего секса
45.20 — Не перекладывайте ответственность за секс на женщину
52.30 — Вы несете ответственность за свои оргазмы
53.20 — Как мужчине раскрепоститься
В подкасте участвовали:
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Над подкастом работали:
автор и ведущая — Даша Краснова
джингл — Глеб Домбровский
монтаж — Альбина Ахатова
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова