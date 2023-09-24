Как раскрыть сексуальность и стать раскрепощенной в постели

Уверена, вы видели бесконечные курсы по развитию женственности и раскрепощенности. Но что такое быть сексуальной, раскрепощенной и проявленной? В новой серии подкаста "Активное согласие" мы поговорили именно об этом.

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Когда я стала размышлять на тему сексуальности, то поняла, что для меня это во многом про контакт с собой, про понимание своего стиля, своих плюсов и минусов, своих желаний. Сексуальным может быть только тот, кто принимает себя и ценит себя. Поговорить об этом я позвала Анастасию Яровикову — сексолога и эксперта по раскрытию женственности через танец.

Таймкод:

1.30 — Что такое сексуальность и пошлость

2.52 — Сексуальность — это про внешний вид или нет

5.11 — Нужно ли «прокачивать» свой внешний образ

10.35 — Как понять, в какой стадии я нахожусь сейчас

13.30 — Рассказываю про отношения с телом

16.00 — Нужно ли искать свой стиль или стоит идти за трендами

21.40 — Определите, откуда идет ваш импульс для действий

22.42 — Почему люди вырастают скованными и как это изменить

25.00 — Почему иногда недостаточно просто выучить техники и пройти курсы

32.07 — Как знакомиться и проявлять инициативу

34.40 — Когда в жизни возникают отношения

37.30 — Как раскрепоститься в отношениях и постели

43.00 — Что важно для хорошего секса

45.20 — Не перекладывайте ответственность за секс на женщину

52.30 — Вы несете ответственность за свои оргазмы

53.20 — Как мужчине раскрепоститься

В подкасте участвовали:

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Альбина Ахатова