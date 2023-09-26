Леонова раскритиковала переход Самоделкиной к Плющенко

«Юношеский максимализм. Хотя я не знаю, кто там решает: родители или же сама Соня. Мне кажется, что беготня по тренерам ни к чему хорошему не приведет.



Саша Трусова пропускает сезон, и у Софьи сейчас все карты на руках. Сейчас могли бы вместе с ней больше заниматься, поэтому, на мой взгляд, это очень странное решение.



А у Плющенко конкуренция гораздо больше и сильнее. Я не знаю, чем Софья руководствовалась.



Мне кажется, что когда ты один у тренера, то внимания получаешь больше, и это гораздо более продуктивно, чем когда у тренера конвейер спортсменов», – сказала серебряный призер чемпионата мира-2012.