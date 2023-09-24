5 привычек, которые убивают секс

В том, что пропадает сексуальное желание, не всегда виноваты гормоны или поведение партнера.

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Есть несколько привычек, которые незаметно для вас сводят влечение к нулю.

1. Залипание в телефоне. Если вы постоянно проверяете телефон и зацикливаетесь на соцсетях, то в жизни вы, скорее всего, чувствуете себя социально изолированным. Это приводит к постоянному чувству стресса и тревоги и, как следствие, снижает влечение.

2. Сидячий образ жизни. Существует прямая связь между физической активностью и улучшением сексуального здоровья. Недостаток движения ограничивает приток крови к половым органам. А это - ключевой фактор сексуального возбуждения.

3. Постоянные мысли о работе. Пока ваш мозг сосредоточен на проблемах дня текущего, он закрыт для удовольствий, тело не может расслабиться.

4. Недостаточное количество воды. Увлажнение является неотъемлемой частью возбуждения и оргазма. Возбуждение — это результат хорошего кровотока, а на него напрямую влияет количество воды в организме. В норме человек должен пить 1,5–2 литра воды в день.

5. Избыток алкоголя. Регулярно выпивая, особенно в больших количествах, можно забыть про сексуальное влечение. Как следствие, это приведет даже к сухости у женщин и проблемам с эрекцией у мужчин.