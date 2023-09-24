5 привычек, которые убивают секс

Не только мобильник и карьера: пять привычек, которые убивают секс
В том, что пропадает сексуальное желание, не всегда виноваты гормоны или поведение партнера.
Есть несколько привычек, которые незаметно для вас сводят влечение к нулю.
1. Залипание в телефоне. Если вы постоянно проверяете телефон и зацикливаетесь на соцсетях, то в жизни вы, скорее всего, чувствуете себя социально изолированным. Это приводит к постоянному чувству стресса и тревоги и, как следствие, снижает влечение.
2. Сидячий образ жизни. Существует прямая связь между физической активностью и улучшением сексуального здоровья. Недостаток движения ограничивает приток крови к половым органам. А это - ключевой фактор сексуального возбуждения.
3. Постоянные мысли о работе. Пока ваш мозг сосредоточен на проблемах дня текущего, он закрыт для удовольствий, тело не может расслабиться.
4. Недостаточное количество воды. Увлажнение является неотъемлемой частью возбуждения и оргазма. Возбуждение — это результат хорошего кровотока, а на него напрямую влияет количество воды в организме. В норме человек должен пить 1,5–2 литра воды в день.
5. Избыток алкоголя. Регулярно выпивая, особенно в больших количествах, можно забыть про сексуальное влечение. Как следствие, это приведет даже к сухости у женщин и проблемам с эрекцией у мужчин.
По материалам psychologies.ru.