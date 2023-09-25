Обесценивание в отношениях: как распознать и защититься

Отношения – это важная часть жизни, но иногда они могут становится источником стресса. Одной из форм психологического насилия в отношениях является обесценивание. Это поведение, при котором один из партнеров пытается унизить, обесценить или оскорбить другого. В этой статье мы поговорим о том, что такое обесценивание, рассмотрим примеры этого деструктивного поведения, изучим его психологию и научимся распознавать и защищаться от него.

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Примеры обесценивания

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Начнем с примером обесценивания, чтобы вам было понятно, с чем имеем дело:

Игнорирование чувств и потребностей партнера – это одна из форм обесценивания. Например, партнер может систематически игнорировать ваши потребности, желания и проблемы.

Сарказм может быть тонкой формой обесценивания, при которой партнер использует иронию или саркастические замечания, чтобы уничижительно относиться к вам или вашим идеям.

Постоянные обвинения и критика, особенно на публике, наносят серьезный удар по вашей самооценке и чувству собственного достоинства.

Постоянное сравнение с другими, особенно с бывшими партнерами. Само собой это делается в негативном ключе, тем самым подрывая вашу уверенность в себе.

Использование угроз, как моральных, так и физических. Это можно считать табу, и стоит задуматься о собственной безопасности.

Психология обесценивания: причины и последствия

Обесценивание зачастую может быть связано с чувством неполноценности и низкой самооценкой обидчика. Таким образом он пытается подавить мас, чтобы чувствовать себя сильнее и выше вас.

Недооценка может привести к таким долгосрочным последствиям, как депрессия, тревога, низкая самооценка и даже посттравматическое стрессовое расстройство.

Как распознать недооценку

Чтобы не доводить до крайностей, важно вовремя распознать обесценивание вас партнером.

Внутренние ощущения. Если вы чувствуете, что ваши потребности и чувства систематически игнорируются или принижаются, это может быть явном признаком недооценки.

Изменения в поведении. Обратите внимание на изменения в собственном поведении. Если вы стали избегать конфликтов или постоянно чувствуете себя напряженно, это первый звоночек к стрессу и депрессии.

Как защититься от обесценивания

Если вы столкнулись с обесцениванием в отношениях, важно защитить себя. Вот несколько советов:

Не позволяйте партнеру унижать или оскорблять вас. Если партнер говорит или делает что-то, что вас обижает, скажите ему об этом. Не позволяйте партнеру контролировать вас. Если партнер пытается вами манипулировать, не поддавайтесь на это. Поговорите с кем-то, кому вы доверяете. Поговорите с другом, членом семьи или психологом о том, что происходит в ваших отношениях.

Если вы хотите сохранить свои отношения, то попробуйте обратиться к семейному психологу. Возможно, этот шаг поможет наладить совместную жизнь.

Итог