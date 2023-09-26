Психолог высказался относительно брака без близости

Другое дело, если один хочет секса, а другому он не нужен. В такой ситуации, конечно, надо уметь слушать друг друга и находить компромисс. Если же сложно найти общее решение, следует привлечь специалистов: семейного психолога, сексолога. Из любой ситуации есть выход, а порой даже и не один!