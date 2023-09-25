Что такое привязанность, и как она влияет на наши отношения
Человек — существо социальное, поэтому отношения и связи с другими людьми для нас жизненно важны. Они формируют нашу нервную систему, определяют реакции на стресс, организуют повседневную эмоциональную жизнь и ситуации межличностного взаимодействия.
Необходимость удовлетворять потребность в общении подчёркивает теория привязанности. Изначально она рассматривала развитие детей в первые годы жизни, но потом (особенно в последние несколько лет) её начали применять также ко взрослым людям и отношениям между ними.
Сью Джонсон — автор бестселлера «Обними меня крепче» и создатель эмоционально-сфокусированной терапии — в своей книге «Сила привязанности» подробно рассматривает теорию привязанности и её практическое применение в психотерапии, а также объясняет, почему она может применяться не только в контексте детско-родительских отношений. Вот несколько мыслей и историй из книги.
Теория привязанности, или Кто мы и как живём
«Самые захватывающие открытия XXI века будут посвящены не технологиям. А представлениям о том, что значит быть человеком», — сказал однажды писатель и футуролог Джон Нейсбитт. Похоже, так и есть.
Наука о привязанности, выросшая из исследований отношений матери и ребёнка, оказалась грандиозной. Она применима не только к отношениям взрослых. Но и к человеку в целом: она помогает понять, как мы «функционируем» в светлые и тёмные моменты жизни. А ещё — что из себя представляет человек. И почему он страдает.Пытаться понять природу человека, не принимая в расчёт социальные связи, всё равно что изучать движение планет без учёта гравитации.
О.Н.И.
За несколько минут до начала сеанса Сара поворачивается ко мне и спрашивает: «Неужели люди и правда верят в любовь?» Я не успеваю ей ответить: пора начинать работать.
Ощущение того, что мы можем положиться на другого, создаёт безопасный фундамент. И тогда мы не боимся выходить во внешний мир, рисковать, получать новый опыт. Это экосистема, где развиваются наш мозг, нервная система и паттерны поведения. Чтобы мы могли чувствовать себя безопасно в отношениях, другой человек должен восприниматься нами как:
- отзывчивый,
- неравнодушный,
- взаимно искренний.
Эти качества легко запомнить в виде акронима О.Н.И. Подумайте о значимых для вас отношениях. Все ли подходят под концепцию О.Н.И.?
Избегать — это нормально
«Знаете, я никогда ни от кого не ждал любви. Я чувствовал себя самозванцем. Моя жена вышла за меня замуж по ошибке. Именно поэтому я все время прятался и не подпускал ее к себе. И, конечно же, она бросила меня!»
Это типичная фраза человека с тревожно-избегающим типом привязанности. Причин формирования её немало. Одна из них — травма от объекта привязанности.
Человек оказывается в парадоксальной ситуации, где близкий одновременно — и источник страха, и способ от него защититься. Жертва колеблется между желанием и страхом, то приближаясь, то отдаляясь и даже нападая в ответ. Вот как мы «запрыгиваем» на эмоциональные качели.
Все люди время от времени демонстрируют такое поведение. Но опасно, когда это становится единственным способом выстраивать отношения.
Что ещё
Наука о привязанности — это план действий не только для работы с собой, но и для построения лучшего по своей сути человеческого общества. Гуманное общество зиждется на отзывчивости. И именно надёжная привязанность развивает альтруизм, эмпатию и стремление действовать на благо другим.Прошли времена, когда быть зависимым означало быть «не таким». Грядёт новая эра — эра «эффективной зависимости», главного источника нашей силы и спокойствия.
Под обложкой — много научно обоснованных рекомендаций, которые применимы как для каждого человека в отдельности, так и в системе отношений: 337 страниц о чувстве прочной позитивной связи, которое есть лучший и, возможно, единственно работающий способ найти свою «тихую гавань».Все мы с момента рождения и до смерти чувствуем себя счастливым лишь тогда, когда жизнь наша организована как череда познавательных вылазок — коротких или длинных — в большой мир из зоны безопасности, которую обеспечивают нам собой близкие люди. Это и есть подлинная сила привязанности.