Что такое привязанность, и как она влияет на наши отношения

Человек — существо социальное, поэтому отношения и связи с другими людьми для нас жизненно важны. Они формируют нашу нервную систему, определяют реакции на стресс, организуют повседневную эмоциональную жизнь и ситуации межличностного взаимодействия.

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Необходимость удовлетворять потребность в общении подчёркивает теория привязанности. Изначально она рассматривала развитие детей в первые годы жизни, но потом (особенно в последние несколько лет) её начали применять также ко взрослым людям и отношениям между ними.

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Сью Джонсон — автор бестселлера «Обними меня крепче» и создатель эмоционально-сфокусированной терапии — в своей книге «Сила привязанности» подробно рассматривает теорию привязанности и её практическое применение в психотерапии, а также объясняет, почему она может применяться не только в контексте детско-родительских отношений. Вот несколько мыслей и историй из книги.

Теория привязанности, или Кто мы и как живём

«Самые захватывающие открытия XXI века будут посвящены не технологиям. А представлениям о том, что значит быть человеком», — сказал однажды писатель и футуролог Джон Нейсбитт. Похоже, так и есть.

Наука о привязанности, выросшая из исследований отношений матери и ребёнка, оказалась грандиозной. Она применима не только к отношениям взрослых. Но и к человеку в целом: она помогает понять, как мы «функционируем» в светлые и тёмные моменты жизни. А ещё — что из себя представляет человек. И почему он страдает.Пытаться понять природу человека, не принимая в расчёт социальные связи, всё равно что изучать движение планет без учёта гравитации.

О.Н.И.

За несколько минут до начала сеанса Сара поворачивается ко мне и спрашивает: «Неужели люди и правда верят в любовь?» Я не успеваю ей ответить: пора начинать работать.

Ощущение того, что мы можем положиться на другого, создаёт безопасный фундамент. И тогда мы не боимся выходить во внешний мир, рисковать, получать новый опыт. Это экосистема, где развиваются наш мозг, нервная система и паттерны поведения. Чтобы мы могли чувствовать себя безопасно в отношениях, другой человек должен восприниматься нами как:

отзывчивый,

неравнодушный,

взаимно искренний.

Эти качества легко запомнить в виде акронима О.Н.И. Подумайте о значимых для вас отношениях. Все ли подходят под концепцию О.Н.И.?

Избегать — это нормально

«Знаете, я никогда ни от кого не ждал любви. Я чувствовал себя самозванцем. Моя жена вышла за меня замуж по ошибке. Именно поэтому я все время прятался и не подпускал ее к себе. И, конечно же, она бросила меня!»

Это типичная фраза человека с тревожно-избегающим типом привязанности. Причин формирования её немало. Одна из них — травма от объекта привязанности.

Человек оказывается в парадоксальной ситуации, где близкий одновременно — и источник страха, и способ от него защититься. Жертва колеблется между желанием и страхом, то приближаясь, то отдаляясь и даже нападая в ответ. Вот как мы «запрыгиваем» на эмоциональные качели.

Все люди время от времени демонстрируют такое поведение. Но опасно, когда это становится единственным способом выстраивать отношения.

Что ещё

Наука о привязанности — это план действий не только для работы с собой, но и для построения лучшего по своей сути человеческого общества. Гуманное общество зиждется на отзывчивости. И именно надёжная привязанность развивает альтруизм, эмпатию и стремление действовать на благо другим.Прошли времена, когда быть зависимым означало быть «не таким». Грядёт новая эра — эра «эффективной зависимости», главного источника нашей силы и спокойствия.