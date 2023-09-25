Женам мужчин, флиртующих в переписке с другими, дали совет

Женщинам, подозревающим мужей в изменах по переписке, необходимо выдержать паузу, а не выяснять отношения сгоряча, считает психолог и сексолог Екатерина Батаева. Этот и другие советы она дала в беседе с «Лентой.ру»

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Психолог отметила, что первая реакция в такой ситуации может быть разной, и это совершенно нормально. Так, по ее словам, есть категория женщин, которые не потерпят флиртующих даже в переписке мужчин рядом и сразу предложат расстаться. Другие попытаются деликатно узнать, чего мужу не хватает в отношениях. Третьи будут делать вид, что ничего не происходит, и это, по мнению Батаевой, самая проигрышная стратегия.

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Некоторые предпочитают делать вид, что ничего не заметили. Они уверены, что дальше переписки не зашло. Лишь бы был дома, в семье. Бывает, что ситуация настолько больно ранит женщину, что включаются механизмы защиты психики. Она готова слушать любые оправдания, лишь бы не сталкиваться с реальностью. Женщина не может поверить в то, что муж решится на измену

Екатерина Батаева – психолог, сексолог

Она призвала женщин, оказавшихся в подобной ситуации, выдержать паузу и все обдумать. Психолог рекомендовала спокойно и открыто спросить у партнера, что происходит. Например, в таких выражениях:

«Мне кажется, что у тебя начинается какая-то интрижка на стороне. Я случайно увидела, что ты ставишь лайки и оставляешь комментарии другим девушкам. Что это происходит? Мне важно это знать».

Также собеседница «Ленты.ру» посоветовала четко дать понять, что флирт с другими девушками даже в переписке неприемлем, если женщина действительно так считает. Она предложила четко проговорить последствия нежелательных действий партнера: например, если он не удаляет аккаунт, расставание неизбежно. При этом надо быть готовой действительно воплотить угрозу в жизнь.

Случается, мужчина позволяет себе переписку с другой, потому что ничего не боится. Он знает, что вы это стерпите. Дайте понять, что он ошибается. Ваши действия должны быть радикальными. Помните: мужчина ведет себя с вами так, как вы ему позволяете

Екатерина Батаева – психолог, сексолог

Во время беседы следует разобраться, что на самом деле происходит между партнерами, какие чувства они испытывают друг к другу, отметила психолог. «Подумайте, какой вы представляете свою дальнейшую жизнь. Что было для вас самое обидное в этой переписке? — говорит Батаева. — Может, это время, которое он уделял другой женщине? Или то, что он писал ей комплименты? Обсудите эту ситуацию с мужчиной».

Психолог добавила, что в большинстве случаев переделать мужчину, увлекающего перепиской в соцсетях, невозможно. По ее словам, согласно статистике, такой флирт служит причиной каждого третьего развода в мире.

«Вы можете либо разойтись с мужчиной, либо преодолеть этот кризис в отношениях. Подобные ситуации обнажают истинные чувства партнеров. Проанализируйте произошедшее вместе и найдите верное решение. Если самостоятельно сделать это не получается, на помощь придут семейные психологи», — подытожила собеседница «Ленты.ру».