Скандинавский метод сна признали спасающим браки

Согласно информации, опубликованной в газете The Sun, в Дании, Норвегии и Швеции семейные пары предпочитают использовать два одеяла для сна вместо одного большого. Это практика, которая не только может улучшить качество сна, но и благотворно сказывается на отношениях в паре.

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Исследования показывают, что спать в одной кровати может вызывать разногласия из-за одеял и приводить к плохому сну. Поэтому скандинавский метод сна, при котором каждый партнер спит под своим одеялом, становится все более популярным.

По данным Фонда сна, пары, которые используют отдельные одеяла, реже ссорятся, спят лучше и могут регулировать свою температуру во время ночи. Этот подход помогает создать близость между партнерами и улучшить качество их сна.