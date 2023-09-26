Как перестать контролировать партнера

Примерно четыре из десяти девушек так или иначе контролировали своего мужчину в отношениях, пусть признаться в этом готова не каждая. Стоит ли говорить, насколько подобное поведение раздражает представителей сильного пола? Да и не только их, а и нас тоже.

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Взять себя в руки и дать человеку свободу тоже непросто, если у одного из партнеров есть непроработанные травмы из прошлого.

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И все же психологи уверены, что остановить себя и не добавлять в отношения все новые конфликты реально, а вот как это сделать, мы и решили выяснить.

У партнера тоже есть потребности

Невероятно, но факт. В большинстве случаев контролирующий партнер думает только о себе и своих чувствах, с какими душевными переживаниями по этому поводу сталкивается вторая половинка — момент опускается. Просто задумайтесь, какое влияние на вашу пару оказывают запреты на встречи с друзьями или ваши бесконечные звонки с целью выяснить, где ваш мужчина и с кем. Научитесь ставить себя на место другого человека, и это уже можно считать первым шагом на пути к тому, чтобы вы выпустили его из своих тисков.

Проводите время по отдельности

Многие специалисты уверены, что время, проведенное вдали друг от друга, только помогает наладить отношения. Здесь сложно не согласиться. Чем больше у вас будет впечатлений, которые вы успели получить в разное время и в разных местах, тем меньше будет расти внутреннее напряжение, связанное с потребностью постоянного контроля над партнером. К слову, хобби — отличный способ «переключить» сознание и сместить фокус на других людей, тем самым оставив вторую половинку в покое.

Никаких контролирующих фраз

Контролирующего человека часто выдают фразы, которые он просто обожает использовать даже с малознакомыми людьми. Если вы замечаете за собой такие высказывания, как: «А я тебе говорила!», «Ты должен», «Почему не слушаешь меня?» в ваших отношениях определенно есть проблемы, связанные с контролем. Кроме того, подобное обращение страшно раздражает вашу вторую половинку, пусть ваш партнер никогда в этом не признается.

Не осуждайте партнера