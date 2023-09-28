Психолог объяснила отсутствие оргазма у многих женщин

Многие женщины не испытывают оргазм из-за незнания своей физиологии, считает психолог Анастасия Яровикова. Эту и другие причины отсутствия удовольствия она объяснила в комментарии «Ленте.ру».

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Она заявила, что все виды оргазмов происходят от стимуляции клитора, имеющего сложное внутреннее строение. По ее словам, природа создала этот орган только для одного — удовольствия, наделив восемью тысячами нервных окончаний. Это, отметила она, в два раза больше, чем на головке полового члена.

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К тому же, добавила собеседница «Ленты.ру», для получения максимального удовольствия женщине нужно пережить все циклы сексуальных реакций: возникновение психологического желания, возбуждение, лубрикацию, плато, оргазм и разрешение.

По ее словам, психологическое желание может появиться только при определенных обстоятельствах: наличии положительного прошлого опыта и хорошего настроения, уместности секса и привлекательности партнера. Иметь значение могут и другие факторы.

Возбуждение и лубрикация занимают примерно по пять минут. В это время повышается чувствительность эрогенных зон за счет активной стимуляции. Также происходит набухание сосков и клитора, расширение влагалища. В идеале прелюдия должна длиться минимум 15 — 20 минут, чтобы к клитору прилила кровь и организм был готов к комфортному вхождению члена.

Плато, объяснила специалист, — это период с момента ввода члена до оргазма. Сам же оргазм с научной точки зрения — мышечный спазм, выводящий кровь из органов малого таза. И наконец для полного удовольствия женщина должна пережить разрешение, заключительную стадию, в момент которой происходит отток крови (фаза обратного развития), добавила Яровикова.

Также она посоветовала не оставлять без внимания и так называемую точку G. Психолог пояснила, что в этой зоне находится 600 нервных окончаний на квадратный миллиметр, благодаря чему можно получить оргазм.

Стимулировать зону G можно с помощью пальцев или специальных вибраторов, имеющих соответствующее назначение и форму. При пробужденной зоне G можно испытать «вагинальный» оргазм. Почему в кавычках? Потому что такого понятия в сексологии не существует. Это тот же клиторальный оргазм, но только от внутренней стимуляции.

Яровикова рассказала напоследок, что некоторые женщины могут испытывать такой вид оргазма даже от пенетрации пенисом. Это происходит только из-за того, что у них эта зона более чувствительная от рождения.