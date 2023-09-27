Перечислены актуальные для первого свидания вопросы о сексе

На первых свиданиях можно и нужно задавать потенциальному партнеру различные вопросы, в том числе о сексе. Такое мнение высказала в беседе с «Лентой.ру» психотерапевт Татьяна Клец.

Она полагает, что потенциальным партнерам необходимо выяснить, как каждый из них относится к сексуальным ограничениям, согласию и уважению. Одним из самых актуальных является вопрос о контрацепции, особенно в тех случаях, когда интим не за горами. Важно заранее узнать, как относится будущий любовник или любовница к средствам защиты.