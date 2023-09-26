6 ошибок в семейных ссорах, которые разрушают отношения

Ссоры и примирения - неотъемлемая часть любых отношений, но к краху приводят не конфликты, а поведение каждого из пары в их процессе.

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Издание INC-News.ru совместно с практикующим аналитическим психологом, гипнолог-регрессологом, специалистом по работе с подсознанием Татьяной Дужарь составило список фатальных ошибок в семейных ссорах, рекомендации по их уменьшению, а также с клиническим психологом Дарьей Серебряковой о сохранении и поддержании отношений.

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"Умение сохранять и поддерживать отношения, не разбегаясь при первых трудностях в иллюзорной надежде встретить на следующий день в приложении для знакомств свой идеал, очень важно. Основной залог здоровых стабильных отношений - отсутствие нереалистичных ожиданий, способность к саморегуляции и диалогоспособность - умение облекать непереносимые эмоции в слова в адекватной форме, а не в агрессию, избегание или уход в алкоголь/гаджеты/трудоголизм", - подчеркивает клинический психолог, сотрудница отдела профилактики ФГБУ им. В.П. Сербского Дарья Серебрякова.

Практикующий аналитический психолог Татьяна Дужарь выделяет следующие ошибки в семейных конфликтах, которые подрывают основы семейного благополучия, разрушают доверие и приводят к необратимым последствиям.

Патология "черно-белого" мышления

Во время ссор мы нередко становимся категоричными: наотрез оказываемся слушать вторую сторону из-за убежденности в своей правоте, желаем решить проблему только так, и никак иначе, игнорируем возможные альтернативы. Мы не признаем или не рассматриваем позицию партнера, поскольку уже сформировали заведомо "правильное" видение ситуации. По этой причине "черно-белое" мышление искажает действительность и делает невозможным конструктивный диалог: партнеры отделены друг от друга, превращают отношения в поле битвы.

Если вы замечаете подобный шаблон поведения во время ссор со своей стороны или стороны партнера - попробуйте внести в него коррективы.

"Не торопитесь формировать едино верное мнение. Выслушайте друг друга, определите в каком именно моменте у вас с партнером расходятся взгляды.Пробуйте прояснить ситуацию и совместными усилиями найти пути выхода.Используйте проясняющие вопросы для лучшего понимания друг друга. Например: Что ты имел/а ввиду под этой фразой? Почему тебя волнует конкретно этот момент? Что это значит для тебя? Когда я так поступаю - какой/каким я становлюсь для тебя? Что ты чувствуешь ко мне в этот момент, что хочешь сказать, но сдерживаешься?".

Накопительный эффект

Характерная многим супружеским парам ситуация, когда к возникшей причине ссоры приписываются все прошлые, похожие эмоционально, неразрешенные недопонимания и обиды.

Здесь особенно важно понимать свои эмоции и обращаться к навыкам саморефлексии: почему вам вспомнился тот случай? Чем это похоже на то, что сейчас сделал партнер? Отметьте общность ситуаций, но не спешите вплетать этот опыт в нынешний конфликт. Ведь изначальная задача - понять ситуацию и найти подходящее решение. Если вы будете вспоминать все прошлые случаи - есть риск усугубить переживания, потеряться в этом омуте недопонимания и не прийти к ресурсному завершению конфликта.

"Учитесь фокусироваться на "здесь и сейчас", а не обидах прошлого".

Подавление чувств и эмоций

Это пункт - продолжение рассмотренной выше ошибки. Чувства имеют свойство накапливаться, особенно, если длительное время их сдерживать и припрятывать внутри себя. Желательно делиться недовольством, непониманием или непринятием в тот момент, когда это происходит в ваших отношениях. Бережно к чувствам партнера, с помощью техники "я-сообщение" ("Я очень переживаю, когда ты задерживаешься допоздна и не предупреждаешь меня. В такие моменты, мне кажется, будто ты не оцениваешь мои чувства и забываешь о том, как мне это важно. Мне бы очень хотелось, чтобы ты старался звонить мне в те дни, когда приходится задержаться на работе. Так мне будет легче" и тд.) вы сможете четко обозначить тот аспект, с которым не согласны.

Привлечение третьей стороны

Нередко бывает, когда во время ссоры пара стремится вовлечь в конфликт кого-то еще из семьи. Чаще всего этим человеком становится ребенок или родитель супруга/супруги. Не забывайте, ваш конфликт - расхождение мнений относительно актуального вопроса или непонимание в области чувств, и вас вдвоем достаточно, чтобы найти нужные ответы. Не стоит искать судью: во-первых, это несправедливо по отношению к партнеру, который останется один против вас и вашего союзника, во-вторых, насильно приглашенный в семейную ссору участник будет испытывать вину, поскольку от его слова и выбора многое может разрешиться и привести к новым недопониманиям и эмоциональным всплескам.

Игра "чемпион по жалобам" или "кто из нас хуже?"

Бывает вместо того, чтобы активно обсуждать возникшую проблему, партнеры погружаются в роль Жертвы. Разговор плавно отводится от ссоры к перечислению всех жалоб и недовольств, навешиванию ярлыков или поиску неправоты партнера в эпизодах прошлого. Понимайте, что такой шаблон создаст еще большую пропасть между вами и партнером и не решит конфликт.

Рекомендуется также воздержаться от фраз следующего типа:

вспомни себя...

в отличие от тебя, я...

а вот ты...

может вспомнишь как ты...

сколько я тебя знаю...

"Терминаторский подход"

Активно вовлекаясь в ссору, партнеры часто примеряют на себя роль жесткого правителя, стремящегося свергнуть "врага" и добиться полной власти и контроля. Это сопровождается обесценивающими репликами, насмешками, издевками, намеренным давлением на уязвимые места партнера, словесными оскорблениями и унижениями. Такая модель поведения создает в семье атмосферу неприменения, вражды, хождения по минному полю.

"Если вы видите себя в этом подходе, возвращайте себе ясность и понимание того, что отношения с любимым партнером, даже в момент конфликта - все еще отношения с любимым партнером. Он/она не враг, не предатель, не тот, кого нужно изживать и побеждать любыми способами.Вы - вместе, вы - заодно, и ваша цель - совместными усилиями, с пониманием и заботой друг к другу разобраться с возникшей проблемой".