Секс-эксперименты, которые могут быть опасны для женщины

Вероятность психологической и физической травмы очень высока.

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Не будем спорить, что сексуальное разнообразие необходимо любой паре, так как без качественной интимной близости невозможно развивать и поддерживать романтические отношения. И все же далеко не все эксперименты приводят к положительному результату — многие заканчиваются весьма плачевно для здоровья.

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Особенно аккуратной стоит быть женщине, ведь она наименее защищена в близком контакте с мужчиной. Мы собрали топ эротических практик, с которыми стоит быть максимально осторожной.

Игры с фиксацией

Одна из самых популярных фантазий сильного пола — зафиксировать женщину и «отпустить тормоза». Естественно, подобные вещи происходят с согласия обеих сторон и только после подробного обсуждения. А соглашаться на подобные игры с человеком, которого вы знаете от силы пару недель — очень опасная затея. Вы не можете знать, что в голове у вашего нового партнера. Отдать власть над своим телом даже проверенному мужчине не всегда психологически комфортно, что уж говорить о случайных связях. Если вы решитесь попробовать лайт-версию с фиксацией, важно убедиться, что партнер все правильно понял и услышал, а также готов вовремя остановиться, если вы попросите.

Секс с использованием воска

Только в кино подобные эксперименты с расплавленным воском смотрятся невероятно эротично, в реальности можно не только не получить удовольствие, но и отправиться в аптеку за средством от ожога. Нежная женская кожа в области груди, гениталий и живота может не выдержать таких игр. Еще хуже, если вы нанесете на тело масло или другие вязкие составы, в этом случае ожог просто гарантирован. Да и отстирать постельное белье от остатков воска очень непросто. Не идите на поводу у мужчины, если чувствуете, что не готовы рисковать своим здоровьем в угоду чужому возбуждению.

Секс в общественных местах

Сразу отметим, что практиковать такой экстремальный секс — занятие небезопасное и в большинстве случаев это просто незаконно. Можно получить весомый штраф. Чаще всего на такие эксперименты соглашаются молодые женщины, которых пугает вероятность скандала или разрыва отношений с мужчиной. Стремление получить свою дозу адреналина толкает сильный пол на необдуманные поступки. Возможно, вам стоит попробовать разнообразить интимную жизнь, на пару дней сменив стены домашней спальни на отель, где вы также получите новые ощущения, не стоит сразу же пускаться во все тяжкие с административными последствиями.

МЖМ