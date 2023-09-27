Психологи раскрыли секреты идеального свидания

Красивые слова, яркий внешний вид, харизматичное поведение — мы выбираем себе партнера по множеству критериев. На первом свидании важно не только оставить о себе незабываемое впечатление, но и создать предпосылки для последующих встреч. О том, как сделать так, чтобы второе рандеву непременно состоялось, рассказывает специалист Московской службы психологической помощи населению Эллания Бердина.

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«Что обо мне думает человек?», «Как завязать разговор?», «Нужно ли мне пытаться понравиться?» — вопросы отношений между людьми не перестают быть актуальными, несмотря на развитие мессенджеров и приложений, которые чрезвычайно популярны в качестве площадок для общения и знакомств.

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"Очень важно грамотно организовать первое свидание. Постарайтесь, чтобы встреча с симпатичным для вас человеком не была пустой тратой времени и выстроила правильный вектор для дальнейшего общения. Знакомиться можно очно. Для этого подойдет любой клуб по интересам, к примеру: группа по изучению языка, курсы повышения квалификации, мастерская по развитию творческих навыков, занятия фитнесом или интеллектуальные квизы. Интернет-знакомства как в социальных сетях, так и в различных приложениях внесут «искорку» азарта, поскольку мы не можем точно предугадать, каким человек окажется в реальной жизни. Где бы вы ни познакомились, для продолжения общения нужно расположить к себе потенциального партнера, а для этого важно произвести хорошее впечатление на первом свидании, — говорит Эллания Бердина.

На что стоит обратить внимание, чтобы свидание прошло успешно

Выберите место встречи

Для комфортного продолжения общения лучше выбрать людное, но не очень шумное место. Это может быть уютное кафе, музейная экспозиция, планетарий или прогулка на открытом воздухе. Очень важно уже на этапе первого знакомства создавать в общении теплую атмосферу — совместно прожитые приятные эмоции заложат основу доверительных отношений в будущем.

Оцените потенциального партнера

На этапе обсуждения свидания постарайтесь определить адекватность собеседника. Для этого обратите внимание на моменты в общении, которые вызывают у вас настороженность. Неопрятный внешний вид, присутствие в лексике неуместных или неприемлемых для вас выражений или просьб, грубость или неуважительный тон могут стать сигналами задуматься, стоит ли идти на свидание. Никогда не поздно отменить встречу, если она, по нашему мнению, может оказаться неприятной.

Избавьтесь от зажатости

Важным компонентом успешного знакомства является способность раскрываться в общении и задавать правильные вопросы: «К чему ты стремишься в отношениях?», «Что для тебя является приоритетом в жизни?» Также старайтесь больше наблюдать за человеком, за тем, как он ведет себя с другими людьми. Это может помочь составить начальное представление о партнере и оценить потенциал дальнейшего взаимодействия.

Проявляйте радушие

На начальных этапах общения с малознакомым человеком не стоит забывать о нормах приличия и позитивном настрое. Проявление доброжелательности, улыбка и открытая поза к собеседнику может помочь обоим почувствовать себя комфортно.

Не превращайте встречу в собеседование

Есть стереотип, что свидание — это своеобразная сдача экзамена, взаимная проверка потенциальных партнеров. Но не стоит превращать разговор в допрос и завышать планку ожиданий и предвосхищений. Основная цель свидания — приятное времяпровождение в неформальной обстановке, получение положительных эмоций от общения и расширение круга знакомств и интересов.

Ведите себя естественно

Не создавайте иллюзию в глазах собеседника, завышая свои личные качества и достижения. Нам часто хочется казаться лучше, чем мы есть на самом деле, но следует помнить, что в дальнейшем общении проявится наша истинная личность и ее расхождение с созданным вами образом «идеального человека», вызовет у другой стороны негативные эмоции.

"Стараясь произвести впечатление, мы можем испытывать эмоциональное напряжение, которое может отразиться на сдерживании чувств и слишком серьезном выражении лица. Не нужно бояться показывать свои маленькие слабости и особенности характера. Именно они формируют нашу индивидуальность. Разумеется, не стоит делиться семейными неурядицами и кредитной историей, но доля истины в виде рассказа о реальных предпочтениях не повредит честности и открытости общения. Удачно проведенное свидание может положить начало истории любви или привнести в нашу жизнь новый позитивный опыт", — заключила специалист.

Бесплатную психологическую поддержку можно получить в Московской службе психологической помощи. Единый справочный телефон: 8(499) 173-09-09. Круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8(495)051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум.