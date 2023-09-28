Россиян предупредили о главных опасностях анального секса

Анальный секс без предохранения грозит развитием различных заболеваний мочеполовой системы у обоих партнеров, рассказал врач-сексолог, психотерапевт Олег Гулько. О главных опасностях этого вида интимных контактов он предупредил в беседе с «Газетой.Ru».

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По словам Гулько, если после анального полового акта пенис поместили в вагину, это может стать причиной сильного воспалительного процесса.

«Проникновение кишечной палочки — естественной бактерии для нормальной флоры кишечника — в половые пути мужчин и женщин связано с последующим возникновением циститов и пиелонефрита. Причем у обоих партнеров», — объяснил сексолог.

Он добавил, что у женщин могут развиться и другие гинекологические проблемы на фоне воспаления.

Также, продолжил сексолог, незащищенный анальный половой акт грозит заражением гонореей, хламидиозом, генитальным герпесом, гепатитом С, ВПЧ и ВИЧ. Предупредил Гулько и о возможной травматизации кишечника.

«Слизистая прямой кишки более тонкая и нежная, чем слизистая влагалища. Она не имеет естественного механизма увлажнения, как результат, при действиях в анальном канале возникают микротрещины, которые будут являться входными воротами для попадания инфекции в организм», — объяснил специалист.

Гулько рекомендует при анальном проникновении всегда использовать специальные презервативы для анального секса и силиконовый лубрикант, обеспечивающий более долгий, в отличие от смазки на водной основе, эффект скольжения. Чтобы перейти от анального к вагинальному проникновению, подчеркнул специалист, презерватив нужно менять.