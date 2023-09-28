Врач объяснила, почему многие женщины не испытывают оргазм

Многие женщины не получают оргазм из-за незнания своей физиологии. Об этом сообщила психолог Анастасия Яровикова. По ее словам, для получения удовольствия женщины должны пережить все стадии сексуальной реакции.

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«Многие женщины не испытывают оргазм из-за незнания своей физиологии», — заявила Яровикова в беседе с «Лентой.ру».

Она отметила, что для получения оргазма женщина должна испытать все циклы сексуальных реакций: возникновение психологического желания, возбуждение, лубрикацию, плато, оргазм и разрешение.

По словам психолога, психологическое желание может быть только при наличии положительного опыта в прошлом и хорошем настроении, уместности секса и привлекательности партнера. Яровикова подчеркнула, что возбуждение и лубрикация длятся пять минут. Прелюдия перед сексом должна занимать 15-20 минут.

Психолог сообщила, что все виды оргазмов происходят от стимуляции клитора. По ее словам, у него около восьми тысяч нервных окончаний. Она отметила, что это в два раза больше, чем на мужском половом органе. Чтобы испытать оргазм, женщина должна пережить разрешение, последнюю реакцию организма, в момент которой произойдет отток крови, подчеркнула психолог.