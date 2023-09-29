10 признаков, что партнер вас не уважает

Невозможно даже представить полноценные отношения без уважения.

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Если вы не планируете становиться марионеткой без собственного достоинства в руках партнера и проглатывать обиды, убедитесь, что парень вас действительно уважает.

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Выявить обратную ситуацию помогут следующие пункты.

Флиртует с другими

Трудно сказать, что хуже, флирт за спиной, который может рано или поздно спровоцировать измену, или флирт с другими девушками, который мужчина даже не пытается скрывать. Не стоит бездумно верить партнеру, если он называет такие выходки безобидным общением. Даже самый легкий флирт на ваших глазах — явный признак бестактности.

Позорит вас на публике

Один из самых подлых поступков, который мужчины часто совершают, — выговор или унизительные шутки на публике. Такое поведение недостойно джентльмена, адекватный мужчина в присутствии других людей никогда не подаст виду, что вами недоволен, и не поставит вас в неловкое положение. Как минимум потому, что понимает: унижая вас он, унижает себя. Так что, если партнер регулярно навлекает на вас насмешки и общественное порицание, он вас совершенно не уважает.

Недоговаривает

Если бойфренд вас ценит, он не будет лгать вам снова и снова, как и скрывать что бы то ни было при первой возможности. Утаивать от вас информацию — значит считать, что вам ее знать не следует, — не слишком это похоже на любовь, верно? Чуткий мужчина наверняка считает, что вы заслуживаете знать правду и способны ее принять. Оправдания в стиле «не хотел, чтобы ты переживала» обычно звучат в отношениях, где остро не достает доверия.

Забывает о вас в компании

Если вашему кавалеру новые знакомые интереснее любимой женщины, это повод глубоко задуматься, действительно ли стоит продолжать эти отношения. Тем более не рассчитывайте на многое, если парень в компании предпочитает делать вид, словно вы не вместе. Если он стыдится того, что вы его пара, о каком уважении может идти речь?

Отменяет планы в последний момент

Мужчина, который вас по-настоящему ценит, не будет злоупотреблять вашей близостью (и готовностью прощать), когда речь идет о банальной пунктуальности. А если мужчина опаздывает на свидания и без труда переносит совместные планы в последний момент, похоже, он с вами общается, только если не подвернется кандидат(ка) поинтереснее. Если партнер ни во что не ставит не только вас, но и ваше окружение, это уже нечто на грани с презрением.

Грубо обращается

Будь то резкие слова или поступки, это очевидный признак неуважения, если не сказать — пренебрежения вашими чувствами. В здоровых отношениях нет места осознанным попыткам задеть друг друга за живое. Партнер, который вас уважает, не станет провоцировать вас на негативные эмоции ни при каких обстоятельствах.

Сравнивает вас с бывшими

Очевидно, что сравнение с прошлыми партнершами будет неприятно абсолютному большинству девушек, а если оно в пользу экс-пассий, тем более. Если парень зачастил с припоминанием предыдущей возлюбленной в качестве примера, намекните, что его никто не держит. Вам не нужен человек, который вас ни во что не ставит и думает только о бывших подружках.

Не уделяет вам внимания

Если вашей второй половинке категорически не интересны ваши переживания и каждая ваша попытка излить душу благополучно пропущена мимо ушей, вероятно, это также доказывает, что он относится к вам неуважительно. Интерес и уважение, как ни странно, идут рука об руку: нам редко интересны люди, которых мы считаем недостойными своего внимания.

Игнорирует сообщения

Если игнорирование ваших звонков и сообщений для него обычная практика, а он при этом не может похвастаться профессией, из-за которой может действительно не быть возможности поддерживать с вами связь в течение дня, вы уже догадались, в чем дело. По всей видимости, мужчина считает, что у него нет причин отвлекаться на ваши сообщения. Он мог бы время от времени отвечать хотя бы из уважения, но, увы, оно-то как раз и отсутствует.

Презирает ваши убеждения