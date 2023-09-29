Мужчины и женщины перечислили худшие поступки бывших
Мужчины и женщины — пользователи форума Reddit — перечислили поступки своих бывших партнеров, которые считают худшими. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit.
Одна из пользовательниц рассказала, что ее мать всегда флиртовала с интересовавшими ее мужчинами. Все закончилось тем, что предпоследний из партнеров женщины переспал с ее матерью.
Если он еще хоть раз со мной свяжется, я сожру его с потрохами. Они с матерью посмели написать мне пару недель назад спустя три года после того, как все вскрылось. Я заблокировала его, так что теперь он бомбардирует сообщениями моего нового партнера. Надеюсь, я никогда его больше не увижу, —AcanthisittaSuch6340, пользовательница Reddit.
Один мужчина пожаловался на постоянные оскорбления от бывшей девушки.
Моя бывшая девушка постоянно называла меня тупым, никого не достойным. Когда я разорвал отношения, сказала, что использовала меня только для секса, что мне было на нее наплевать. Эти слова меня очень ранили. Она мне так нравилась, но жестокие слова и гиперконтроль — это было слишком. Она разрушила мою самооценку, и я до сих пор пытаюсь восстановиться, — Superspork53, пользователь Reddit.
Автор еще одного комментария рассказал, что после расставания девушка стала присылать ему сообщения якобы по ошибке.
Как только она нашла нового парня, начала присылать мне фотографии с ним и притворяться, что это произошло случайно — bernardlerring122, пользователь Reddit