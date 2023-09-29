Мужчины и женщины перечислили худшие поступки бывших

Моя бывшая девушка постоянно называла меня тупым, никого не достойным. Когда я разорвал отношения, сказала, что использовала меня только для секса, что мне было на нее наплевать. Эти слова меня очень ранили. Она мне так нравилась, но жестокие слова и гиперконтроль — это было слишком. Она разрушила мою самооценку, и я до сих пор пытаюсь восстановиться, — Superspork53, пользователь Reddit.