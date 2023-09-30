Варнава рассказала об отношениях с Хрусталевым
Телеведущая Екатерина Варнава около десяти лет назад встречалась с комиком Дмитрием Хрусталевым. Их отношения до сих пор вызывают интерес у поклонников. Недавно артистка раскрыла подробности прошлых отношений.
Варнава призналась, что мама с теплотой вспоминает о ее бывшем избраннике. Женщина до сих пор пользуется мобильным, который он когда-то вручил.
В шоу «Позавчерашние новости» артистка также обсудила Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе. По ее мнению, ее пара с Хрусталевым чем-то похожа на влюбленных из США.
— Кайли чуть-чуть больше, чем он, — отметила Екатерина. — Она достаточно крупная женщина. Это как я и Хрусталев. Я его прямо совратила. Мне кажется, она так же. Взяла нахрапом. Титечками зажала. Думаю, в этом суть. Да и мать моя, кстати, тоже сыграла определенную роль в романе с Хрусталевым, — сказала она.
Варнава была замужем за режиссером Александром Молочниковым. В недавнем интервью он признался, что весной они поженились, но вскоре после этого решили расстаться. По его словам, официальный брак мог помочь Екатерине перебраться в США вместе с возлюбленным, так как сам режиссер имеет американский паспорт.