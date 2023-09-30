Варнава рассказала об отношениях с Хрусталевым

— Кайли чуть-чуть больше, чем он, — отметила Екатерина. — Она достаточно крупная женщина. Это как я и Хрусталев. Я его прямо совратила. Мне кажется, она так же. Взяла нахрапом. Титечками зажала. Думаю, в этом суть. Да и мать моя, кстати, тоже сыграла определенную роль в романе с Хрусталевым, — сказала она.