Мужчины назвали замалчиваемые ими претензии к женщинам в постели

Мужчины — пользователи форума Reddit перечислили замалчиваемые ими претензии к женщинам в постели. Свои жалобы, о которых сложно сказать партнерше, поделились в разделе AskReddit.

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Один из авторов комментариев рассказал, что его супруга любит помещать палец в его анус во время орального секса, но проблемой он назвал другое.

И мне такое нравится. Но беда в том, что каждые две недели она делает свежий френч-маникюр, и из-за ногтей мне неприятно.

icarus_drowning172

Другим мужчинам мешают не сексуальные привычки избранниц, а громкий храп или любимые позы для сна.

Я сплю на спине. А она всегда хочет, чтобы я обнимал ее спину, и мне трудно уснуть

jcobsm

Один из комментаторов пожаловался на девушку, которая, на его взгляд, не умеет целоваться

Она просто засовывала язык мне в рот. Мне его что, сосать? Засовывала и не делала ничего

liquid_acid-OG