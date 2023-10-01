8 фраз манипуляторов, которым нельзя верить

Стать марионеткой в руках опытного манипулятора можно, даже ничего не заподозрив. И все же фразы-маркеры помогут уличить собеседника в нечистых намерениях.

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Регулярно слышите такие — знайте, верить тому, кто их произносит, можно только в ущерб себе.

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«Я не смогу жить без тебя»

Многие женщины считают такие заявления в высшей степени романтичными: приятно осознавать, что кто-то ценит вас больше жизни, но радость продлится недолго. Хорошо, если это признание окажется лишь фигурой речи. А если он от слов перейдет к делу? Осознание, что мужчина реально может себе навредить в случае, если вы его бросите, — это тяжкая ноша и большая ответственность за того, кто ищет партнера-родителя. Подобные фразы должны вас насторожить еще на начальном этапе отношений.

«Не надо драматизировать»

Если вы и впрямь закатили истерику на ровном месте, эту фразу еще можно принять за совет. Но когда на драму нет и намека, это манипуляция чистой воды. Иначе зачем вас просят прекратить то, чего вы не делали? Обратите внимание, с помощью такой просьбы манипулятор как бы ставит себя на место жертвы. Что ж, холодный ум вам действительно пригодится, чтобы устоять перед подобными помыканиями.

«Тебе не понять»

Очевидно, что объяснить можно все что угодно, было бы желание. Но у человека, который пытается играть вашими чувствами, другая задача — между делом внушить, что вашего уровня интеллекта недостаточно, чтобы разобраться в вопросе (о котором хитрец просто не хочет говорить). Мало того что это завуалированное оскорбление, оно в принципе не предполагает возможности разъяснения — на вас заранее вешают ярлык «глупой» без каких-либо на это оснований.

«Ты что, шуток не понимаешь?»

Продолжает тему оскорблений под прикрытием это нелепое оправдание унизительных замечаний. Для начала заметим, что фраза нелогична. Обидеться можно и на шутку, которую вы поняли, — дело в том, что она нетактична, а не в вашем чувстве юмора. В порядке исключения странную шутку можно простить, но, если человек постоянно говорит нечто нелицеприятное, прикрываясь этим выражением, вероятно, шутить он и не собирается. Зато каждый раз упивается тем, что смог смутить вас и поставить в неловкое положение.

«У тебя паранойя»

Если эту фразу вам сказал не психиатр во время приема, перед вами очередная манипуляция человека, которому нельзя доверять. Он явно ни во что вас не ставит и ваше нормальное поведение воспринимает как разновидность психоза. Продолжайте говорить на языке фактов. Манипулятор пытается сбить вас с мысли и заставить реагировать эмоционально, чтобы свести разговор на нет.

«Ты считаешь, это нормально?»

Вряд ли вы часто делаете то, что считаете ненормальным. Этот вопрос, ровно как и предыдущий, с привкусом газлайтинга. Простыми словами, вас пытаются заставить усомниться в собственной адекватности. Задайте манипулятору встречный вопрос: что именно ему показалось отличным от нормы? Только не начинаете оправдываться, этого он и добивается.

«С тобой бесполезно разговаривать»

Если бы разговаривать и вправду было бесполезно, манипулятор бы с вами не разговаривал вовсе. Собеседник пытается прервать неудобный для него диалог и повесить ответственность за это на вас. Попробуйте продолжить тему позже: дважды этот трюк у манипулятора провернуть не выйдет, и вы сможете добраться до сути.

«Тебе не угодишь»