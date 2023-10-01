Можно ли ужиться с бабником

Одни считают, что все мужчины бабники по натуре. Другие, что гулять напропалую склонны лишь определённые категории представителей сильного пола. Некоторые даже объясняют эту склонность глубинными детскими травмами, считая, что бабники это несчастные люди, заслуживающие жалости. Откуда же берутся бабники и можно ли с ними уживаться? Об этом мы разговариваем с кризисным психологом Натальей Рачковской.

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Холодные сердцем

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– Одни считают, что если мужчина гуляет направо и налево, это свидетельствует о его распущенности. Другие уверены, что бабники – это глубоко закомплексованные личности, и за счёт количества покоренных женщин они поднимают собственную самооценку. Третьи – что дело в детских травмах. А что на самом деле движет такими мужчинами?

– Ну, во-первых – неспособность к эмоциональной близости.

Причин такого состояния может быть две. Первая это тип привязанности. Если, например, это небезопасная привязанность, в частности избегающая, то человек сближаясь с другим на расстояние, которое ему кажется небезопасным, тут же будет пугаться и стараться отодвинуться. И в этом случае он может искать другие отношения просто, чтобы справиться с этим страхом близости.

Вторая причина – расстройство личности. Человек в своём эмоциональном развитии застыл на уровне маленького ребёнка и поэтому просто не способен устанавливать эмоциональные связи, не способен к эмоциональной привязанности. И поэтому он будет менять партнёров.

И если причина неспособности к эмоциональной близости в типе привязанности, то в терапии с этим можно что-то делать. А если это расстройство личности, то это, к сожалению, не корректируется.

Ну а во-вторых, человек может быть не способен хранить верность, по причине сексуальной зависимости. Это не зависимость конкретно от секса. Просто есть, какая-то эмоциональная составляющая, когда с помощью левых загулов человек стремится к проживанию определённых эмоций.

Вот, например, молодой человек со своими друзьями устроил соревнование, кто переспит с большим количеством девушек за определённое время. И он в этом соревновании победил. И вот это ощущение победы, восхищение со стороны друзей, ощущение принадлежности к группе закрепилось у него, как очень позитивное чувство.

То есть, конкретно у этого молодого человека была очень сильная потребность в принятии, и он это получил вот таким образом. И через много лет, будучи уже взрослым мужчиной и находясь в браке, он всё равно продолжал такое поведение. Не потому, что он не любил свою жену или был не способен к близости. Нет, в браке у него всё было хорошо. Но секс с другими женщинами давал ему ощущение приятия группой, ощущение состоятельности.

Ещё один вариант – компульсивное поведение, возникшее вследствие психологической травмы. То есть, если зависимость – это стремление пережить какое-то приятное позитивное чувство, то в случае травмы – это, наоборот, стремление избежать. И если в результате какой-то травмы человек испытывает тревожность, то сексуальная связь может помогать ему с ней справиться.

– Считается, что измены бабников не несут угрозы семье в том плане, что они не заводят серьёзных отношений на стороне – только легкие интрижки, ради которых они не станут уходить из семьи.

– Если говорить о семье как о юридической формальности – люди, у которых есть штамп в паспорте, проживают на одной территории, владеют совместной собственность, тогда, пожалуй, да, можно сказать, что такое поведение не несет угрозы семье.

Но если говорить о семье, как о союзе эмоционально близких людей, которые могут друг другу доверять, стараются не делать друг другу больно, заботятся друг о друге, то тут измены несут угрозу. Потому что как можно доверять человеку, который обманывает?

Поворот налево

– Но ведь есть женщины, которые утешатся тем, что после загулов муж возвращается то к ней, и никуда от неё уходить не хочет. Стало быть, любит он только её. И что же теперь поделаешь, если у него такая натура…

– Возможно, я необъективна, и женщины, спокойно реагирующие на постоянные измены мужа есть. Просто ко мне в терапию они не приходят. Возможно, потому что их всё устраивает.

Но я знаю очень много историй рассказанных детьми выросших в таких семьях. Он вспоминают, как мама плакала, как они с папой ругались, бывало, дрались, как мама выискивала папу, снимала его с каких-то женщин, они выясняли отношения. В итоге дети чувствовали себя лишними.

Эмоциональный холод, который царит в этой семье, он же всё равно улавливается детьми.

Ну и потом, когда женщина говорит, что её не волнуют измены мужа, мы же не знаем, говорит ли она правду и говорит ли она её самой себе.

– Способны ли бабники вообще любить?

– Всё зависит от причины такого поведения. Если это про неспособность к эмоциональной близости, то нет, такой человек не способен на глубокую любовь. Только на поверхностные чувства. Он может испытывать влюбленность, например. Но на глубокую любовь не способен.

А вот если причина в зависимости или компульсивном поведении, то да – такой человек вполне способен любить.

– Можно ли распознать бабника на стадии ухаживания?

– Пожалуй, нет, потому что, как мы и говорили в начале разговора, причины такого поведения очень разные. И типажи, которые могут изменять, они тоже очень разные.

Ну, разве что, если мужчина очевидный абьюзер. Тогда можно предположить, что с большой долей вероятности, он не будет хранить верность. Но в таких отношениях верность это последнее, что вас будет волновать. Поэтому с такими мужчинами вообще просто не стоит связываться.

– А вот бытует мнение, что если мужчина красиво ухаживает и умеет говорить комплименты, то он скорее всего окажется бабником. А уж если мужчина ещё и следит за своей внешностью, то добра точно не жди.

– Ну, мне кажется, что это утверждение несколько высосаны из пальца. Нужно смотреть на совокупность признаков.

Это как не нужно по одному признаку записывать человека в абьюзеры. Ну только если он за вами с топором не бежит – вот это явный признак. Всё остальное нужно рассматривать в совокупности.

Так и здесь. Есть мужчины, которые любят красиво одеваться или красиво говорить, но при этом способны хранить верность.

Наверное, единственный признак, по которому можно с большой долей вероятности заподозрить, что он будет изменять – если он делал это ранее. Вот бывает, женщина видит, что мужчина ни одной юбки не пропускает, но думает –. ну просто он не встретил свою любовь, со мной будет по-другому. Скорее всего, не будет.

– Понятное дело, что лучше с такими мужчинами не связываться, но если уж угораздило, то есть ли способ ужиться с бабником?

– Я считаю, что ужиться можно, если отказаться от своих чувств, если заморозить их.

Я вспомнила случай – одна женщина два года проходила терапию с запросом принять, что муж ей изменяет. С ней работали профессионалы высочайшего уровня. Но ей стало только хуже. И в какой-то момент она прервала терапию, ушла всё-таки от мужа и стала проходить терапию, как пережить расставание.

Лично для меня запрос «помогите принять, что мой мужчина изменяет» из серии «я хочу сидеть в костре, помогите мне не чувствовать боль». Ну, нет так невозможно. Можно конечно обезболить, но вы сгорите. Без боли, но сгорите.

Часто такой запрос – самообман из серии «хочешь изменить мир – начни с себя». В глубине души женщины верят, что, если смогут принять измены мужа, он перестанет изменять. Бывает, что и сам изменщик подогревает такое убеждение, обвиняя жену в своих изменах: «Это все потому что ты меня пилишь, мне не хочется идти домой».

Есть, наверное, единственный вариант, при котором это может быть нормой. Это полиаморные отношения. Когда оба супруга считают нормальным, если в отношениях большее количество участников. Но это работает только, если в отношения вступают люди, которые оба изначально придерживаются таких установок. Такие варианты действительно встречаются. Но очень редко.

Смена направлений

– А переделать бабника возможно?

– Переделать бабника это дохлый номер. Это возможно только если он сам осознает, что это проблема. Если он понимает, что причиняет боль жене, но сам не может остановиться и он с этим идет в терапию.

Но если говорить о том может ли женщина переделать мужчину – нет, не может.

– А мужчина самостоятельно может изменить своё поведение? Например, человек по молодости гулял напропалую. Но постепенно по мере взросления у него начали появляться возможности реализовываться в иных сферах – социальных, деловых. И у него пропала потребность самоутверждаться за счёт бесконечных романов.

– Да, кстати, такое бывает. Но я бы не стала говорить, что для него это был способ самоутверждения.

Бывает, что человек в молодости просто более распущен, а потом становится примерным семьянином. Я бы это связала с большей эмоциональной зрелостью. То есть человек, просто приобретает жизненный опыт и теряет интерес к подобным приключениям.

Ну, это как когда по молодости в студенчестве человек мог уходить в загулы, а потом, с возрастом ему это становится уже не нужно – работа, семья, ответственность. И то же самое относительно связей – просто пропадёт потребность. Так что это, скорее всего, просто сознательное решение человека, которое он сам принял