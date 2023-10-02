Сексолог назвала неожиданные эрогенные зоны мужчин

Вопреки устоявшемуся мнению, эрогенные зоны мужчин находятся по всему телу, а не только в районе гениталий, рассказала клинический психолог, сексолог Виктория Куприянова. В комментарии «Ленте.ру» она назвала неожиданные места на мужском теле, прикосновение к которым доставит удовольствие.

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По словам сексолога, помимо гениталий, у мужчин очень чувствительны стопы. При стимуляции центра стопы происходит приток крови к малому тазу, увеличивающий остроту приятных ощущений, объяснила Куприянова.

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У некоторых мужчин зона между лопаток может быть очень эрогенной. Во время интимных ласк можно целовать его туда или сделать легкий массаж, от этого он быстрее возбудится, - Виктория Куприянова.

Во время интимной близости следует мягко массировать уши, советует сексолог. Для многих мужчин, отметила она, уши являются эрогенной зоной. Кроме того, сильное возбуждение вызывают поцелуи и ласки вокруг и внутри уха.

Сексолог призвала не забывать и про ласки внутренней и задней части бедра. По ее словам, ягодичная складка может быть эрогенной зоной мужчины при деликатной прелюдии (легких покусываниях и шлепках, поцелуях).

В беседе с «Лентой.ру» Куприянова обратила внимание, что крестец имеет связанный с гениталиями нерв. Поэтому массаж крестцовой зоны может доставить удовольствие партнеру.

Ласки сосков и груди вокруг них тоже возбудят мужчину, полагает сексолог. Однако при этом нужно действовать деликатно, так как соски — весьма чувствительная часть тела.

Еще одной яркой эрогенной зоной является предстательная железа, расположенная в области заднего прохода. Массаж простаты способен доставить яркий оргазм, однако важна психологическая готовность мужчины. Стимуляция простаты возможна не только через задний проход, но и через область между мошонкой и анусом, - Виктория Куприянова.

Сексолог добавила, что языком можно ласкать веки и десны мужчины, а также пальцы рук и ног.