Психолог назвала условия приятного общения с бывшими

Психолог Екатерина Дегтярева рассказала, что отношения бывших партнеров могут продолжиться и после распада их пары. В комментарии для «Ленты.ру» она указала на плюсы и минусы дружбы с экс-любовниками и назвала условия, при которых такое общение будет приятным.

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По мнению психолога, желание остаться друзьями после расставания — вполне естественная реакция. Она объяснила, что, поддерживая контакт с бывшим, женщина стремится сохранить важное для нее ощущение близости и смягчить боль от расставания. И это, уверяет она, большой плюс подобной связи. Однако такой вариант возможен, если мужчина и женщина расстались по-доброму, поняв, что они действительно друг другу больше друзья, нежели сексуальные партнеры.

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Такая дружба может быть нужна, чтобы не потерять ценные ресурсы. Например, круг общения, который сложился, пока вы были парой. Иногда даже работу, деньги. Или вы вынуждены пересекаться, так как остались общие обязательства: дети, имущество, домашние питомцы, - Екатерина Дегтярева

Если говорить о минусах, продолжила Дегтярева, такая дружба может затягивать этап горевания и усложнять завершение отношений. Кроме того, если один из партнеров воспринимает дружбу как возможность когда-нибудь вернуть отношения, а пока остаться вместе хотя бы на таких условиях, это может травмировать.

«В такой ситуации человек живет иллюзиями и прошлым, даже если умом все понимает и хочет построить новые отношения. Но это вряд ли получится, так как место партнера останется занято бывшим», — предупредила психолог.

Если экс-любовники решили остаться друзьями, то для построения отношений нового типа следует придерживаться некоторых правил, полагает Дегтярева. Так, следует обговорить границы дозволенного: например, как часто и где будут проходить встречи.

«Обратите внимание на свой тип привязанности. Если у вас избегающий тип, то дружба с бывшим партнером будет комфортна. Если у вас тревожный тип, то дружба с бывшими — однозначно не ваш вариант. При таком типе привязанности разрыв будет восприниматься как потеря и возникнет ревность к новым отношениям экс-партнера», — отметила Дегтярева.

Напоследок психолог посоветовала избегать вещей, которые напоминают о прошлых интимных отношениях. Это, по ее словам, могут быть совместные поездки к родственникам или другие традиции распавшейся пары.