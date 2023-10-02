Когда надо заканчивать половую жизнь
Эксперт рассказал о возрастных нормах мужской и женской сексуальности.
До какого возраста человек может заниматься сексом? Этот вопрос актуальный для многих. Рано или поздно интерес к занятиям любовью начинать сходить на нет, но только у всех людей это происходит в разном возрасте. Когда заканчивается половая жизнь, рассказал врач-сексолог высшей категории Сергей Тимофеев.
- 60 лет - это вообще не возраст. Мужчина может и в 70, и в 75 лет иметь вполне себе хорошую потенцию. Здесь такой момент: когда она начинает снижаться, кто-то из мужчин принимает это спокойно, а кто-то - невротически. Это те, для кого секс - свет в окошке, - отмечает Сергей Тимофеев.