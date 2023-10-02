4 причины, почему мужчина скрывает девушку в соцсетях

Проблема, о которой не так уж часто говорят. Кажется, ну что такого, если мужчина не демонстрирует отношения в соцсетях, и вообще все эти аккаунты — «для бездельников» — это довольно популярное мнение даже среди жителей большого города. Однако психологи уверены, что этот момент может быть тревожным «звоночком» в отношениях, особенно если ваш мужчина — активный юзер. И ему, возможно, есть что от вас скрыть.

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Он не уверен в ваших отношениях

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В первые месяцы мы присматриваемся друг к другу, здесь нет вопросов, если вы оба не выкладываете сторис и посты о своих половинках. Но если после полугода довольно доверительных отношений с обсуждением совместного будущего мужчина не спешит как-то обозначить наличие вас в его жизни в онлайн-пространстве, стоит задуматься, почему так происходит. Сам мужчины обычно говорит, что просто защищает ваши границы, но в реальности дело может быть в том, что партнер готов в любой момент выйти из отношений, и чем меньше людей знаете о вас, тем проще мужчине вычеркнуть вас из своей жизни без объяснений.

Мужчина не хочет обсуждения (и осуждения)

Далеко не каждый мужчина действительно так смел и уверен в себе, каким хочет казаться. Для многих представителей сильного пола друзья играют огромную роль. Вы не поверите, но «убить» самооценку мужчины его другу гораздо проще, чем любимой женщине. Поэтому, если мужчина часто постит фото с друзьями, но вас в его ленте не наблюдается, подумайте, какие у вас отношения с его окружением? Возможно, вы в конфликте с его лучшим другом или близким родственником, и партнер просто не хочет, чтобы в общении с важными для него людьми вы всплывали лишний раз.

Мужчина не хочет, чтобы о вас узнали другие женщины

Наверное, самая популярная причина, почему вас до сих пор нет в его ленте. Скорее всего, ваш партнер не спешит отказываться от своих онлайн-подруг, а они есть практически у всех мужчин, которые активно пользуются соцсетями. Причина может быть в неуверенности, что вы останетесь в его жизни надолго, как мы уже говорили ранее. Он прекрасно понимает, что стоит вам появиться на фото с ним, как все подруги тут же разбегутся, и рассчитывать на случайный секс уже не придется.

Ему стыдно рассказывать о вас