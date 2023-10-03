Раскрыто ключевое условие хорошего секса

В ходе исследования ученые изучили более миллиона медицинских карт мужчин, из которых более 539 тысяч принадлежали пациентам с нарушениями сна. Было установлено, что мужчины с диагнозом «бессонница» имели более высокий риск развития эректильной дисфункции по сравнению с теми, кто не жаловался на плохой сон.