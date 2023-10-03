Женщина раскрыла измену больного мужа после визита к врачу

Пользовательница сети раскрыла измену мужа, подслушав его телефонный разговор после визита к врачу. Об этом она рассказала на форуме Reddit.

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В день, когда женщина уличила партнера в измене, она вместе с ним побывала в больнице. На приеме врач сказал мужчине, что у него может быть рак. Когда супруги вернулись домой, больной вышел на крыльцо и кому-то позвонил.

«Я слышала, как он говорил: "Я люблю тебя больше всего на свете, ты моя родственная душа. Но мы не можем начать совместную жизнь, пока я не узнаю, есть ли у меня рак. Я не хочу обременять тебя этим"» — рассказывает пользовательница.

Женщина призналась, что растерялась, услышав телефонный разговор партнера, но вскоре поняла, что он завел роман на стороне. Она добавила, что за 35 лет отношений муж никогда не признавался ей в любви и не называл своей второй половинкой.

«Меня подводили все мужчины в моей жизни: начиная с моего алкоголика и жестокого во всех отношениях отца, всех бойфрендов, моего первого мужа и заканчивая моим нынешним мужем. Единственный мужчина, который не разрушил меня — это мой сын», — утверждает она.

Пользовательница приняла решение молчать о произошедшем. Ночью женщина с трудом заснула, но вскоре проснулась и закричала от переизбытка эмоций. Когда муж спросил у нее, что случилось, она заявила, что знает о его измене.

Многие пользователи форума рекомендовали женщине развестись. Некоторые заявили, что в случае, если у мужчины диагностируют рак, он предпочтет остаться в семье, так как будет знать, что о нем позаботится жена.

«Дорогая, если бы у тебя был рак, он бы тебя бросил. Не будь больше ему ни опекуном, ни мамочкой. Он использует тебя», — написал один из комментаторов.