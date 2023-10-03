Как распознать поклонника-альфонса
Альфонса можно распознать, если при встрече он открыто интересуется заработком спутницы, рассказала NEWS.ru психолог, сексолог Александра Миллер. По ее словам, сам по себе вопрос о роде занятий может быть уместным, однако если женщину расспрашивают о местах отдыха и машине, которые она может себе позволить, то ей стоит насторожиться.
Мужчина спрашивает, чем девушка занимается. Хотя это, с одной стороны, нормальный вопрос — убедиться, что девушка не с низкой социальной ответственностью. Но если мужчина пытается вывести ее на разговор о должности, зарплате, о местах отдыха — в каких отелях она отдыхает, что она может себе позволить, на какой машине она приехала, какие у нее часы и так далее, [то это подозрительно], — считает Миллер.
Психолог также посоветовала избегать мужчин, которые пытаются перекинуть свои проблемы на спутницу. По словам Миллер, особенно должны настораживать те, у кого появились экстренно возникшие сложности и он пытается с помощью возлюбленной решить материальные трудности.
Если это не ваш муж, то никаких денег нельзя давать, что бы ни произошло. У любой женщины должно пропасть уважение к такому мужчине. У него должны быть друзья, должна быть семья, какой-то круг общения, которому он может сообщить о своих проблемах. Но не [взваливать их на] свою любимую женщину, — подчеркнула психолог.