Как распознать поклонника-альфонса

Мужчина спрашивает, чем девушка занимается. Хотя это, с одной стороны, нормальный вопрос — убедиться, что девушка не с низкой социальной ответственностью. Но если мужчина пытается вывести ее на разговор о должности, зарплате, о местах отдыха — в каких отелях она отдыхает, что она может себе позволить, на какой машине она приехала, какие у нее часы и так далее, [то это подозрительно], — считает Миллер.