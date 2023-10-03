Как увеличить точку G и для чего это делается

Для чего и каким образом проводится увеличение области точки G, какой эффект это дает и сколько он длится ― обо всем этом мы спросили Анну Першукову ― пластического хирурга центра инновационной медицины.

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Что такое точка G, где она расположена и зачем ее увеличивать

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В середине прошлого века гинеколог Эрнст Грэфенберг открыл небольшую зону с особой чувствительностью во влагалище. По первой букве фамилии врача и была названа эта точка. Найти ее нетрудно: она расположена примерно в 3-5 см от входа во влагалище, на передней стенке.

Эту зону увеличивают, чтобы сделать ее более выпуклой и тем самым повысить выраженность приятных ощущений при половом акте, усилить сексуальное удовлетворение.

Контурная пластика точки G

Увеличение точки G называется аугментацией. Это процедура контурной интимной пластики, которую проводят с помощью специальных препаратов ― филлеров на основе гиалуроновой кислоты.

Важный момент: во время этой процедуры не допускается использование обычных косметологических филлеров, поскольку они не сертифицированы для применения в области гинекологии. То есть препарат должен быть специального назначения.

Как проходит процедура

Со стороны пациента для контурной пластики не требуется специальной подготовки. Процедура проводится на обычном гинекологическом кресле. Врач находит точку G, в которую через тончайшую иглу вводит препарат. Он представляет собой вязкое гелеобразное вещество, ключевым компонентом которого является гиалуроновая кислота.

Во время процедуры практически отсутствуют какие-либо болевые ощущения, поскольку перед инъекцией локально наносится аэрозольная анестезия. А сам филлер имеет в составе лидокаин, который обладает обезболивающим эффектом.

Процедура занимает не более 30 минут. Сразу после можно возвращаться к социальной активности, но с соблюдением некоторых рекомендаций:

избегать посещения бань, саун и солярия в течение двух недель;

соблюдать половой покой в течение двух суток.

Реабилитационного периода нет ― может лишь ощущаться некоторый дискомфорт в течение первых суток после процедуры.

Длительность результата

Эффект от аугментации может сохраняться от 1 года до 3 лет. Длительность зависит от плотности препарата и образа жизни пациента. Чем выше метаболизм, половая активность, тем быстрее рассасывается препарат.

Эффект от процедуры

Пациенты отмечают заметную выраженность точки G после контурной пластики. За счет этого повышается чувствительность и возбуждение. Также растет уровень удовлетворенности интимной жизнью.

Липофилинг точки G

Аугментация также проводится путем липофилинга ― операции, во время которой зона точки G корректируется с помощью собственной жировой ткани пациента.

Как проходит процедура

Операция длится не более часа и проводится под местной анестезией с седацией. Процедуру можно совместить с пластикой малых и больших половых губ, липосакцией лобка, а также липофилингом влагалища для усиления сексуальных ощущений.

Перед операцией обязательно проводятся анализы, по результатам которых врач подтверждает возможность процедуры (либо переносит ее для коррекции показаний анализов).

Реабилитационный период составляет 14 дней и подразумевает ограничение половой активности, тепловых ванн и спорта на это время.

Длительность результата

В сравнении с контурной пластикой, результата липофилинга точки G сохраняется дольше ― от 2 до 4 лет, в зависимости от активности образа жизни человека.

Эффект от процедуры

Коррекция точки G с помощью липофилинга способствует увеличению оргазмов за один половой акт, повышению либидо и выраженности сексуальных ощущений во время близости.