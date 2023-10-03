7 признаков угасания любви в отношениях

Женщина может обратить внимание на семь косвенных признаков в поведении мужчины, указывающих на то, что его чувства в отношениях угасли, рассказала в беседе с LIFE.ru клинический психолог, сексолог Иляна Копылова. Среди этих признаков специалист выделила равнодушие к тревогам партнерши и отсутствие интима.

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Первым тревожным знаком эксперт назвала нежелание мужчины проводить время вместе, даже живя в одной квартире. О том, что любовь ушла, свидетельствуют дискомфорт и напряженность в общении, когда любые вопросы и просьбы со стороны женщины вызывают раздражение.

Вторым признаком угасания чувств является равнодушие мужчины к тревогам спутницы, продолжила специалист. По ее словам, в здоровых отношениях мужчина становится для женщины крепкой опорой. Если это не так, стоит присмотреться к нему внимательнее.

Также, по словам психолога, грустным признаком является избегание мужчиной материальных вложений в совместный быт, особенно в серьезные покупки. Еще одно свидетельство угасания любви — это отсутствие совместных планов.

Прислушайтесь к тому, как ваш мужчина рассуждает о будущем. Если в его речи много «я», но нет «мы», дело плохо. Мужчина неосознанно выдает сам себя — он уже не видит вас в своем будущем. На это указывают мелкие оговорки, — отметила Копылова.

По ее словам, о том же говорит нежелание партнера знакомить женщину со своими друзьями и близкими.

Еще одним «звоночком» сексолог назвала отсутствие интимных отношений в течение долгого времени, когда мужчина постоянно находит причины, чтобы отложить секс на потом.