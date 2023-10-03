Психолог рассказала, как не разрушить отношения во время ссоры
Во время ссоры, чтобы не разрушить отношения окончательно, нельзя ни в коем случае обзывать друг друга, рассказала NEWS.ru психолог Дарья Дугенцова. По ее словам, перепалка никогда не должна переходить к рукоприкладству, в том числе и со стороны женщины.
"Во время ссоры нельзя ни в коем случае друг друга обзывать. Лучше в самом начале отношений обозначить, что для кого важно и чего нельзя говорить или делать. Также перепалка никогда не должна переходить к рукоприкладству, в том числе и со стороны женщины. Хотя принято говорить об абьюзе по отношению к девушке, мужчины также могут стать жертвой агрессора", — рассказала Дугенцова.
Психолог отметила, что у каждого человека есть триггерные точки, которые нельзя затрагивать. Желание задеть словами посильнее пройдет, но это может окончательно разрушить отношения и отдалить партнеров друг от друга.
"В отношения возлюбленных никто не должен вмешиваться, поэтому в ссоре не должен участвовать посторонний. Каждую ссору и проблему нужно обсуждать, поэтому когда вы успокоитесь и эмоции утихнут, следует сесть друг напротив друга и рассказать, что стало причиной разногласий. Не обороняться, а признать ошибку и взять ответственность за свои поступки на самом деле куда проще, чем все думают. При этом это поможет осознать ценность другого человека и вернуть гармонию в отношениях", — добавила Дугенцова.