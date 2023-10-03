Как не разрушить отношения во время ссоры

"Во время ссоры нельзя ни в коем случае друг друга обзывать. Лучше в самом начале отношений обозначить, что для кого важно и чего нельзя говорить или делать. Также перепалка никогда не должна переходить к рукоприкладству, в том числе и со стороны женщины. Хотя принято говорить об абьюзе по отношению к девушке, мужчины также могут стать жертвой агрессора", — рассказала Дугенцова.