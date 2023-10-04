Названы способы сохранить яркий секс в браке

«Важно обозначить проблему и выяснить, скучно только одному или это общее состояние, есть ли у обоих партнеров желание жить долго и счастливо. Не стесняйтесь открыто обсуждать с близким человеком то, чего вам хочется в интимной жизни. Говорите ему о своих желаниях и фантазиях, будьте открыты к экспериментам. И не забывайте оказывать знаки внимания, как в молодости. А начать можно со слова "люблю"», — заключила Ширикинова.