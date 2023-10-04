Супруги развелись через три минуты после бракосочетания
В Кувейте пара развелась через три минуты после регистрации брака.
Один из гостей церемонии рассказал в соцсетях, что на выходе из зала бракосочетания молодая супруга споткнулась и едва не упала. Мужчина сделал ей замечание, назвав глупой. Невеста не стерпела обиды. Она вернулась в зал регистрации брака и настояла на том, чтобы только что заключенный союз был расторгнут, пишет местное издание Al Mesryoon.
Пользователи британского таблоида The Daily Mail поддержали поступок женщины и осудили поведение мужчины.
«Если это то, что он делает в начале, лучше оставить его в покое»,
«Брак, в котором нет уважения, обречен на неудачу с самого начала», – говорится в комментариях.