Супруги развелись через три минуты после бракосочетания

Один из гостей церемонии рассказал в соцсетях, что на выходе из зала бракосочетания молодая супруга споткнулась и едва не упала. Мужчина сделал ей замечание, назвав глупой. Невеста не стерпела обиды. Она вернулась в зал регистрации брака и настояла на том, чтобы только что заключенный союз был расторгнут, пишет местное издание Al Mesryoon.