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Супруги развелись через три минуты после бракосочетания

В Кувейте пара развелась через три минуты после регистрации брака.

Супруги развелись через три минуты после бракосочетания
© Мир24

Один из гостей церемонии рассказал в соцсетях, что на выходе из зала бракосочетания молодая супруга споткнулась и едва не упала. Мужчина сделал ей замечание, назвав глупой. Невеста не стерпела обиды. Она вернулась в зал регистрации брака и настояла на том, чтобы только что заключенный союз был расторгнут, пишет местное издание Al Mesryoon.

Пользователи британского таблоида The Daily Mail поддержали поступок женщины и осудили поведение мужчины.

«Если это то, что он делает в начале, лучше оставить его в покое»,

«Брак, в котором нет уважения, обречен на неудачу с самого начала», – говорится в комментариях.